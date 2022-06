Friedhof Hobbach hat oberste Priorität

Eschau. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am vergangenen Montag noch mit folgenden Themen befasst.

Aufträge vergeben: Der Vertrag mit der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) über die Nutzung kommunaler Software-Anwendungen im Outsourcing-Verfahren wurde beschlossen. Für die Erschließung Areal "Wildensteiner Straße (Ost)" wurden Aufträge für Ingenieurleistungen vergeben. Für den Bauhof wurde ein Dreiseitenkipper angeschafft.

Flutrisikomanagement: Die Verwaltung hat seit dem jüngsten Starkregen veranlasst, dass das "Hochwasser-Audit" und das "Integrale Konzept zum kommunalen Starkregen- und Sturzflutenrisiko-Management" zur Aufnahme in die Ämter- und Dringlichkeitsliste des Wasserwirtschaftsamtes sowie in das Förderprogramm der Regierung von Unterfranken angemeldet wurden. Im Juni fand ein Auftakt- Gespräch mit Vertretern vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, über eine Teilnahme an den Programmen "boden:ständig und FlurNatur" statt. Das Amt hat bereits gemeinsam mit der Verwaltung eine erste Besichtigung durchgeführt. Am Mittwoch, 22. Juni 2022 findet um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle in Leidersbach ein Bürgerforum mit dem Wasserwirtschaftsamt zum Starkregen- und Sturzfllutenrisiko-Management statt.

Unfall auf St. 2308: Bei einem Unfall am 2. Juni auf der Staatsstraße St 2308 im Streckenabschnitt Sommerau-Hobbach wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Untere Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt und die Unfallkommission sind der Meinung, dass der Unfall weder mit baulichen Maßnahmen noch mit einer Beschilderung zu verhindern gewesen, da die Unfallursache offensichtlich einen medizinischen Hintergrund hatte. Der Streckenabschnitt werde aber beobachtet.

Kita-Neubau: Die Regierung von Unterfranken hat die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn der Kindertageseinrichtung auf dem Areal im Flurbereich "Äcker am Höcher" erteilt. Das Landratsamt Miltenberg hat die Aufstellung des Bebauungsplanes "Kindertageseinrichtung" genehmigt und mitgeteilt, dass die Baugenehmigung kurzfristig erteilt wird.

Rathaus: Erteilt hat das Landratsamt die Baugenehmigung für das Projekt "Rathaus Eschau - An- und Umbau sowie Neubau Sitzungssaal". Zudem hat der Freistaat Bayerndie Förderrichtlinie "digitales Rathaus" erlassen. Gefördert werden Maßnahmen zur Beschaffung zur erstmaligen Bereitstellung bislang nicht angebotener Online-Dienste einschließlich der Anbindung der Online-Dienste an das Bayern Portal. Die Förderung beträgt 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Eschauer Kerbmarkt: Der Kerbmarkt findet am 11. September statt. In Absprache mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Eschau laufen die Vorbereitungen. Aufgrund der bis zum Frühjahr anhalten pandemischen Lage konnte erst zu einem späteren Zeitpunkt mit den Planungen begonnen werden. Der Kerbmarkt wird daher in einem etwas kleineren Rahmen stattfinden. Dennoch wird es ein attraktives Programm geben.

Regionalplan: Der Regionale Planungsverband Region I "Bayerischer Untermain" beabsichtigt den Regionalplan und das Regionalplankapitel "Wasserwirtschaft" zu ändern und fortzuschreiben. Geschäftsleiter Walter Wölfelschneider informierte über die Fortschreibung des Kapitels "Wasserwirtschaft". Im Markt Eschau sollen die beiden wasserwirtschaftlichen Vorbehaltsgebiete "T 37 Wildensee" und "T 38 Östlich Eschau" ausgewiesen werden. Wölfelschneider betonte, dass die Gemeinde sich hierzu bereits in der ersten Anhörungsrunde im Jahr 2010 geäußert habe. Bei einer Ausweisung und einer eventuellen Nutzung dieser Vorbehaltsgebiete für die öffentliche Wasserversorgung sei zu gewährleisten, dass die momentanen wohnbaulichen, land- und forstwirtschaftlichen sowie gewerblichen Nutzungen weiterhin uneingeschränkt ausgeübt werden können und die städtebauliche Entwicklung des Gemeindeteils entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplanes gewährleistet ist und bleibt. Der Gemeinderat hat auch bereits die Grundsatzentscheidung getroffen habe, ein nachhaltiges kommunales Starkregen- und Sturzfluten-Risikomanagement zu entwickeln und hierzu ein Maßnahmenpaket mit Einzelmaßahmen verabschiedet hat.

Anträge aus der Bürgerversammlung: Für die Anbringung des ehemaligen Verkehrsspiegels im Bereich der Kreuzung "Wildensteiner Straße"/"Spessartstraße" besteht keine Notwendigkeit mehr, denn die Straßenkreuzung "Wildensteiner Straße"/"Spessarstraße"/"In der Quelle" wurde im Rahmen der Erschließung des Areals "Quelle" Eschau neu angelegt und verkehrsoptimiert ausgebaut. Die neu angelegte Straßenkreuzung ist sehr übersichtlich.

Fußweg Friedhof Eschau: Die Beleuchtungssituation des Fußweges zum Friedhof wurde gemeinsam mit dem Bayernwerk AG überprüft. Die Beleuchtung ist nach dessen Aussage ausreichend. Unabhängig davon möchte die Gemeinde die Beleuchtungssituation optimieren und die vorhandenen Straßenleuchte auf Höhe des Spielplatzes auf die gegenüberliegende Fußwegeseite versetzten und eine zusätzliche Straßenleuchte auf Höhe des Haupteingangs des Friedhofs aufzustellen. ro