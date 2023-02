Friedhof Eisenbach: Pläne begraben

Über folgende Themen hat das Gremium am Mittwoch ebenfalls beraten.

Umweltschutzbeauftragter: Jürgen Parg ist neben Walter Klotz nun zweiter Umweltschutzbeauftragter der Stadt Obernburg. Der Eisenbacher betreibt einen Bienenhof in der Odenwaldstraße und ist in vielen Bereichen des Umweltschutzes engagiert. Seine Amtszeit beginnt am 1. März. Zu seinen Aufgaben gehört es, Umweltverstößen festzustellen, Bürger, Stadtrat und Verwaltung in Umweltfragen zu beraten und Bürger aufzuklären.

Fußweg: Die Schäden am Fußweg entlang der Mömling sind ausgebessert worden, berichtete Bürgermeister Dietmar Fieger (CSU). In der Januar-Sitzung hatte Bürger Gerd Bernhard den schlechten Zustand kritisiert.

Balkonkraftwerk: Markus Hartmann (Freie Wähler) regte an, beim Energieversorger EZV nachzufragen, ob es eventuell eine Subventionierung für sogenannte Balkonkraftwerke geben könnte. Bürgermeister Fieger will an entsprechender Stelle nachfragen.

Müllabfuhr: Nach kurzer Diskussion wurde auf Vorschlag von Michael Grundmann (Freie Wähler) die Debatte um die Restmüllentsorgung im Kreis Miltenberg mit knappen 10 zu 9 Stimmen von der Tagesordnung genommen. Hintergrund war ein Antrag der Aktiven Liste zur Verabschiedung einer Resolution an den Kreistag, in der die Stadt Obernburg das Gremium dazu auffordert, den Müllabfuhr-Rhythmus von vier wieder auf zwei Wochen zu ändern. Ratsmitglieder Christopher Jany (CSU) und Jürgen Wolf (Aktive Liste) halten die vier Wochen für zu wenig und gaben unter anderem die Geruchsbelästigung im Sommer zu bedenken. Jessica Klug (Freie Wähler) dagegen hielt an der Regelung fest und bemängelte die Stimmungsmache unter Bürgern. Michael Grundmann schlug vor, eine Referentin vom Kreistag einzuladen. Roland Arnold (Grüne) gab zu bedenken, dass man als Stadtrat nicht das zuständige Gremium ist.