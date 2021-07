»Freunde«-Programm fördert kleine Persönlichkeiten

Team der Kita Mönchberg absolviert Fortbildungskurs zu psychischer Gesundheit

Mönchberg 15.07.2021

Das Team der Kita Mönchberg nach der erfolgreichen "Freunde"-Schulung, bei der sie sich auch mit dem Thema "Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" befasst haben.

Die Kita Mönchberg arbeite seit vielen Jahren situationsorientiert und beziehe auch die Wünsche und Ideen der Kinder in die tägliche Arbeit ein, so die Kreisbehörde. Durch die »Freunde«-Fortbildung fühle sich das Team bestärkt und motiviert, den eingeschlagenen Weg durch weitere pädagogische Vorhaben zu erweitern.

Psychosoziale und emotionale Kompetenzen werden zunehmend wichtiger für die psychische Gesundheit. Als Ziel des »Freunde«-Programms nennt das Landratsamt, die psychische Widerstandskraft zu stärken und so Gewalt- und Suchtproblematiken vorzubeugen. So könnten Kinder individuell gefördert und ihre Entwicklung nachhaltig unterstützt werden. Zentrales Thema sei dabei die zielgerichtete pädagogische Lebenskompetenzförderung, die nun im Mönchberger Kita-Alltag spielerisch implementiert wird.

Beim »Freunde«-Programm lernt das pädagogische Personal von Kindertageseinrichtungen, die Kursinhalte an Kind und Situation anzupassen. So gibt es etwa Angebote wie »Kinder reden mit« und »Insel der Ruhe«, heißt es in der Mitteilung. Auch unterstützende Materialien wie »Streitteppich« oder »Gefühle-Karten« werden jetzt im Mönchberger Kita-Alltag umgesetzt. Ein weiterer Fortbildungsnachmittag ist laut Landratsamt bereits in Planung.

Weitere Infos im Internet unter https://www.suchtpraevention.kreis-mil.de/angebote/fuer-kindertagesstaetten-grundschulen sowie unter https://www.stiftung-freunde.de

