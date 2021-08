Freunde fürs Leben: Reihe mit bewegenden Geschichten

Nach 14 Folgen der Serie "50 Jahre Freundschaft"

Die zwei Freundinnen Marliese Brenner und Inge Richter schwelgen gemeinsam in Erinnerungen und stöbern im Fotoalbum. Einer der vielen handgeschriebenen Briefe, die aus Finnland bei Julitta Breunig in Niedernberg ins Haus flatterten. Sie hat viele Briefe aufgehoben. Foto: Christin Reiter

Im September 2020 erzählte Marga Hartig aus Rück wie vor 55 Jahren ihr Freundeskreis begann. Der Beginn war Frauensache: Marga Hartig, Estrid Klein und Luise Hohm lernten 1962 das Friseurhandwerk. Als jede von ihnen die erste große Liebe heiratete, bildete sich der Freundeskreis. In Höhen und Tiefen standen und stehen sie noch heute zusammen.

Das gleiche gilt beim Frauengespann Helly Fecher, Helga Kohlmann, Christa Lopes und Erika Hess. Vor stolzen 75 Jahren lernten sich die Nachbarsmädchen in Dorfprozelten kennen. Später kamen die Männer dazu. Seit dem 50. Lebensjahr reisen sie gemeinsam. Die Männer durften den meisten Abenteuern beiwohnen, jedoch verreisen die Frauen auch gerne mal unter sich.

Entfernung kein Hindernis

Fünf Gespanne bewiesen, dass viele Kilometer und selbst »der Große Teich« keine Hindernisse für wahre Freundschaft sind. Hannelore Kreuzer erwarb im Alter von 14 Jahren eine Brieffreundschaft für eine Deutsche Mark - eine Investition, die eine Freundschaft fürs Leben bescherte. Nach neun Jahren mit handgeschriebenen Briefen stand das erste Treffen mit Holländerin Ina Barth an.

Auch Julitta Breunig aus Niedernberg pflegt Brieffreundschaft mit Hilkka Ermala aus Finnland. Durch eine Schulkameradin bekam sie eine Adresse aus Finnland. Regelmäßig flatterten Briefe hin und her - vor fünf Jahren fand nach 55 Jahren das erste Treffen unter Freudentränen statt.

Hannelore Baumgart aus Erlenbach und Monika Henderson verbrachten Kinder- und Jugendzeit gemeinsam. Mit 21 Jahren zog Henderson der Liebe wegen nach Amerika: Gegenseitige Besuche und stundenlanges Telefonieren hält die Freundinnen seit 70 Jahren zusammen.

Marliese Brenner und Inge Richter kennen sich ebenfalls seit Kindesbeinen. Brenner aus Rück ortsgebunden, Richter eher reiselustig. Eine Freundschaft von Rück über Amerika bis nach Sachsen - 75 Jahre später sind sie immer noch unzertrennlich.

In der Hippie-Zeit begann echte Männerfreundschaft zwischen Miltenberger Alfred Hofmann und Bob Pritchard aus Cleveland. Jährlich kommt Pritchard zur Michaelis-Messe: Miltenberg ist seine zweite Heimat. Auch 51 Jahre später besteht ein starkes Band: »Wir sind wie Brüder«, verrät Hofmann.

Freundschaft seit Kindertagen

Marion Koller und Rosemarie Schön aus Mömlingen starten den Tag gemeinsam mit dem ersten Kaffee am Tag gemeinsam - mit einem Telefonat. Von Kindestagen bis heute pflegen sie seit 59 Jahren Freundschaft, die beide als Fels in der Brandung beschreiben: stabil, fest und beständig.

Die waschechten Roßbacherinnen Angelika Krug und Karola Fachaux gehen seit 54 Jahren gemeinsam durchs Leben und teilen auch heute viele Gemeinsamkeiten - Frauengymnastik und Spaziergänge dürfen nicht fehlen.

Mit Rat und Tat stehen sich Anita und Helma Schreck seit 56 Jahren zur Seite. Denselben Nachnamen, aber nicht verwandt. Beide waren in jungen Jahren nach in Altenbuch gezogen, also »eigeplackt«, wie es dort heißt - das schweißte zusammen. Die Männer auf dem Bau und die Frauen mit den Kindern alleine - gegenseitige Ratschläge waren goldwert.

Stolz auf ihre Verbundenheit sind auch Andrea Klotz aus Mömlingen und Petra Eck aus Wörth, deren Freundschaft vor 56 Jahren zwischen Eimer und Schaufel im Sandkasten begann und bis heute mit viel Humor gepflegt wird.

Vier Generationen verbunden

Familie Fecher aus Niedernberg ist mit Lotte Staudemeyer seit Kriegszeiten befreundet. Marco Fecher weiß aus Erzählungen, dass Opa und Uropa die einquartierte Familie täglich versorgten. Bis in die vierte Generation hat sich die Verbundenheit durchgesetzt und hält seit 76 Jahren.

Kathi und Winni Schlüter aus Elsenfeld lernten vor 53 Jahren Familie Ravensvergen aus den Niederlanden beim Campen kennen. 2018 fand ein Jubiläumstreffen mit allen Generationen statt. Für Schlüters gehören die Freunde zur Familie. Auch bei Breiers aus Elsenfeld und Familie Odeh aus Wuppertal ist die Verbundenheit auf die nächste Generation übergeschwappt. Alles fing vor 55 Jahren mit der Suche nach einem Kindermädchen an und schaffte schönen Erinnerungen.

CHRISTIN REITER

