Freiwillige Feuerwehr Hobbach feiert 140-jähriges Bestehen

Fest nach zwei Jahren Corona-Pause

Eschau 20.07.2022 - 10:55 Uhr < 1 Min.

Gratulation und Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr Hobbach zum 140-jährigen Bestehen (von links): Erster Bürgermeister Gerhard Rüth, Erster Vorsitzender Christoph Rein und Pfarrer Franz Leipold.

Wie der Markt Eschau mitteilt, habe sich Erster Vorsitzender Christoph Rein gefreut, dass nach zweieinhalbjähriger Coronapause wieder ein Fest möglich war. Höhepunkt war der Festgottesdienst am Sonntagvormittag, den Pfarrer Franz Leipold zelebrierte.

Erster Bürgermeister Gerhard Rüth erinnerte in seinem Grußwort an den Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal. Auch im Markt Eschau seien die Feuerwehren ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsarchitektur. Die Anforderungen an die Feuerwehr Hobbach hätten sich in den vergangenen 140 Jahren grundlegend gewandelt. Aus der Feuerwehr, die einst nur Brände löschte, sei heute eine universelle Task Force geworden. Zum Dank überreichte er eine Geldspende und eine Erinnerungsurkunde.

Glückwünsche überbrachten auch der Abgeordnete des Bayerischen Landtages, Berthold Rüth, Landrat Jens Marco Scherf und Kreisbrandrat Martin Spilger mit weiteren Vertretern der Kreisbrandinspektion Miltenberg. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Musikverein »Spessartklang« Hobbach und der Bläserchor Sommerau.

kay