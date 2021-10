Freitags zählt für vier Sulzbacher nur eins: Schofkobb

Tradition: Die Freunde spielen seit über 50 Jahren zusammen Schafkopf - Früher gemeinsam gekickt

Sulzbach 06.10.2021

Seit über 50 Jahren spielen sie zusammen Schafkopf: Hermann Spinnler, Robert von Gries, Kurt Eberl, Rudi Fries und Manfred Faderl (von links). Früher haben sie schon beim SV Sulzbach Fußball in einer Mannschaft gespielt.

Der Freitag ist den vier Freunden heilig und da werden alle anderen Termine möglichst untergeordnet. Spinnlers Schafkopf-Kollegen Robert von Gries (79), Rudi Fries (83) und Manfred Faderl (84) nicken zustimmend. Jeden Freitag treffen sich die vier Rentner in der Vereinsgaststätte des SV Sulzbach. Gespielt wird von 16 bis 20 Uhr. Immer im SV-Sportheim. 1968 hat man erstmals zusammen Schafkopf gespielt. Nach dem Club-Abend der Ersten Mannschaft des SV Sulzbach im damaligen Vereinslokal »Zur Goldenen Sonne«, später im Sportheim. Die Freunde haben sich damals sogar extra T-Shirts machen lassen. »Das T-Shirt habe ich heute immer noch«, erzählt Hermann Spinnler. Ersatzmann oder »Pissbub«, wie es in der Schafkopfsprache heißt, ist Jürgen Schneider (71). Ersatz vom Ersatz ist Helmut Aulbach (73).

Die beiden springen ein, wenn jemand krank oder im Urlaub ist. In den ersten vier Jahrzehnten waren Kurt Eberl (74) und Hans-Jürgen Held (73) die regelmäßigen Aushilfsspieler, die auch heute noch zum Freundeskreis der Schafkopfrunde gehören.

»Gespielt wird fünf, zehn und fünfzehn Cent«, erklärt Robert von Gries.« Rudi Fries sitzt ihm gegenüber und hebt die Karten ab. Mischen. Abheben. Austeilen. Dann geht's im typischen Schafkopf-Jargon hin und her: »Weg«, »Weiter«, »Spiele«. »Ich spiel mit der Besten (Eichel-As)«, sagt einer. »Frau Grün« (Grün) oder der »Sack« (Schelle) sind andere Ausdrücke für die Spiel-Asse.

Immer die gleiche Sitzordnung

Gespielt wird auch Ober-Wenz (Geier), König-Wenz sowie Bettel und Revolution. Bei Bettel und der Revolution darf der Spielende keinen Stich machen. Wird nicht gerufen, kommen 5 Cent in die Solo-Kasse. Nach jedem Solo gibt es vier Kreuz-Spiele bei denen immer die beiden Spieler überkreuz zusammen spielen. Hat ein Spieler nur einen Trumpf in seinen Karten, wird »geheiratet«. Dann kann er diesen mit einer Karte eines Spielpartners tauschen. Dann ist er ohne Trumpf und das Spiel kostet am Ende das Doppelte.

Seit 50 Jahren gilt immer die gleiche Sitzordnung. Die vier Freunde haben seit 35 Jahren eine Kartenmischmaschine und das beste Blatt war seit 1968 ein Tout mit sieben Obern. »Unsere Truppe rekrutiert sich aus lauter Fußballern«, erklärt Rudi Fries. »Wir haben zusammen beim SV Sulzbach in der Ersten Mannschaft gespielt«. Mit Manfred Faderl spielten sie zusammen bei den Alten Herren. Nach dem Training und dem anschließenden Clubabend haben sie sich immer im Sportheim zusammengesetzt und bis nachts um 1 Uhr oder halb zwei Schafkopf geklopft. Eine Zeit lang wurde auch donnerstags gespielt, weil da das Training war.

Gemeinsame Kasse

Früher wurde ein Teil des Gewinnes in eine gemeinsame Schafkopfkasse gezahlt, mit dem gemeinsame Ausflüge und Urlaubsreisen finanziert wurden. Heute zahlt jeder ein Startgeld von 5 Euro in die Schafkopfkasse, das dann vor Weihnachten ausgezahlt wird. Wenn einer der vier Geburtstag hat, stellt der Wirt eine Pfanne mit Eiern und Brot auf den Tisch und dann lassen es sich die vier direkt aus der Pfanne schmecken.

1985 wurden die Vier von der Schafkopftruppe sogar als Zeugen ins Obernburger Amtsgericht geladen. Damals spielten sie ausnahmsweise in Leidersbach im Gasthaus »Zum Grünen Tal«. Einer der Schafkopfbrüder hatte an dem Tag Geburtstag und einen ausgegeben. Zu später Stunde nach Mitternacht spendierte die Wirtin noch Kaffee und Kuchen. Einer der Schafkopfbrüder hatte aber noch einen Schluck Bier im Glas. Plötzlich standen zwei Polizeibeamte im Gastraum. Die Wirtin wurde wegen Überschreitung der Sperrzeit angezeigt. Sie legte Einspruch dagegen ein. »Können Sie auch Schafkopf spielen?«, hatte einer der Schafkopfler den Richter in der Verhandlung gefragt. Der Richter bejahte das und stellte am Ende das Verfahren ein, weil es sich zu später Stunde um eine private Geburtstagsfeier handelte. Die angedachte Strafe von 150 Mark wurde dann sofort nach der Verhandlung im Gasthaus »Ochsen« in Obernburg auf den Kopf gehauen.

Mehr als nur ein Spiel

Doch bei der Schafkopfrunde wird nicht nur Karten gespielt, sondern da wird über Politik, Fußball und was im Ort passiert ist, gesprochen. Der Schafkopf ist für Hermann Spinnler, Robert von Gries, Rudi Fries und Manfred Faderl mehr als nur ein Spiel. Er schult das Gedächtnis, trainiert Kopfrechnen und vereint Strategie und Geschick. »Wir haben unsere Schafkopfrunde immer als Erholung gesehen und uns ging's nie ums Geld, sondern um den Spaß und die Geselligkeit«, sagt Manfred Faderl. Weil der Nachwuchs fehlt, haben die vier Freunde Bedenken, dass die Tradition bald ausstirbt. »Die Jugend kann heute kein Schafkopf mehr und spielt lieber an ihren Handys,« ergänzt Robert von Gries. »Und wenn in der Schafkopfrunde im SV-Heim mal einer schlecht spielt, wird er auf die Schafkopfschule nach Seckmauern geschickt«, sagen die vier lachend und klopfen ihre Karten auf den Tisch.

Martin Roos

Im Überblick: Schafkopfregeln Ziel beim Schafkopf ist es, mindestens 61 der 120 möglichen Punkte zu erreichen. Die Mitspieler wollen dies verhindern, was mit 60 gewonnenen Punkten erfolgt. Es gibt zwei Arten von Spielen: Das Rufspiel, bei dem zwei gegen zwei gespielt wird, und die Solospiele, bei denen ein Spieler allein gegen die drei anderen antritt. Die vier Ober "Eichel, Grün, Herz und Schelle" sind die höchsten Trümpfe, gefolgt von den vier Untern. Außerdem sind alle Herzkarten Trumpf. Bei einem Farbsolo tritt man allein gegen die drei anderen an und muss mindestens 61 Punkte erzielen. Beim Wenz sind nur die vier Unter Trumpf. Beim Schafkopfen darf man nichts über das laufende Spiel sagen, das anderen einen Hinweis auf das Spiel oder dessen Ausgang erlaubt. Dafür ist Granteln, Meckern und Besserwissen ein fester Bestandteil des Schafkopfs.