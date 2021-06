Freispruch von Vorwurf des Stalkings

Gericht: Beweislage gegen 60-jährige Frau zu dünn

Dies wäre strafbar nach dem Gewaltschutzgesetz, das Opfer von häuslicher Gewalt, Stalking und anderen Nachstellungen schützen will.

Die Angeklagte hatte sich das Aufenthaltsverbot nach einem Gewaltexzess im Verlauf von Ehestreitigkeiten eingefangen. Aber nicht um diese Vorfälle ging es, sondern um den Aufenthalt der Angeklagten zur Mittagszeit am 8. November vorigen Jahres. Sie will damals in ihrer neuen Wohnung gewesen sein. Ihre beiden Söhne seien mit ihren Freundinnen zum Mittagessen da gewesen nach 14 Uhr.

Anzeige des Noch-Ehemanns

Hingegen sagte der Noch-Ehemann im Brustton der Überzeugung aus, er habe seine Noch-Ehefrau in Begleitung ihres Bruders um 13.48 Uhr an seinem Haus vorbeispazieren gesehen. Dies habe er sofort bei der Polizei Obernburg angezeigt. Dass eine solche Anzeige erstattet wurde, blieb unstreitig, denn sie löste die zeitnahe Übersendung eines Anhörungsbogens an die Angeklagte aus. Laut Verteidiger hat sie darauf nicht reagiert, »weil sie hinter der Anzeige eine offensichtliche Falschaussage vermutete«. Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Noch-Ehemanns sah der Verteidiger auch dadurch genährt, dass jener in der Hauptverhandlung von einem Vorfall »im September« sprach.

Günstig für die Angeklagte erwiesen sich die weiteren Zeugenaussagen. Frei von Entlastungseifer schilderten die Söhne den Ablauf des mittäglichen Besuchs »bei Muttern«. Warum er sich so sicher sei, dass es das Mittagessen vom 8. November war, erklärte der einer Sohn damit, dass an jenem Tag sein Bruder erstmals seine neue Freundin mitgebracht hätte. Außerdem hätte ihn die Mutter kurz danach auf den Anhörungsbogen angesprochen. Der nahe Dieburg lebende Bruder der Angeklagten schloss aus, am 8. November »bei seiner Schwester in Bayern« gewesen zu sein.

Erhebliche Zweifel

Das in der Beweisaufnahme zur Sprache Gebrachte ließ die anwesende Staatsanwältin schließlich zweifeln, ob es für eine Verurteilung »reichen« könnte. Ihren Vorwurf hatte die Staatsanwaltschaft zuvor nach Aktenlage in einem vom Gericht erlassenen Strafbefehl über 1200 Euro erhoben, weil sie das Verfahren ohne Hauptverhandlung erledigen wollte. Infolge des hiergegen erhobenen Einspruchs traf man sich am Ende aber doch im Gerichtssaal: Zum Glück für die Angeklagte. Egal, ob wegen »erwiesener Unschuld«, so der Verteidiger, oder gemäß »in dubio pro reo«, so die Staatsanwältin: Mit dem antragsgemäß ergangenen Freispruch ging der Kelch einer Verurteilung an der 60-Jährigen vorüber.

