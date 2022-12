We­gen Kin­des­miss­brauch muss­te sich am Di­ens­tag ein 20-jäh­ri­ger Mann aus dem nörd­li­chen Land­kreis vor dem Ju­gend­sc­höf­fen­ge­richt in Obern­burg ver­ant­wor­ten. Der Be­schul­dig­te räum­te die Tat voll­um­fäng­lich ein, was dem Mäd­chen ei­ne Aus­sa­ge er­spar­te. Rich­ter Mat­thias Wi­enand sprach den An­ge­klag­ten schul­dig und ver­ur­teil­te ihn zu ei­ner Frei­heits­stra­fe von 18 Mo­na­ten aus­ge­setzt auf Be­wäh­rung.