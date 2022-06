Kol­lek­ti­ves Auf­at­men nicht nur in Amor­bach, son­dern im ge­sam­ten Baye­ri­schen und Hes­si­schen Oden­wald: Nach der sym­bo­li­schen Ver­kehrs­frei­ga­be am Sonn­tag und der Räu­mung der Bau­s­tel­le am Mon­tag rollt nun wie­der der Ver­kehr auf der wich­ti­gen Ver­kehr­sa­der B 47 zwi­schen Amor­bach und Mi­chel­stadt.