Frauenpower auf dem Flugplatztower

Fliegen: Die Mainbullauerin Vanessa Schneider ist die jüngste, die Amorbacherin Elke Fella die älteste Pilotin mit der Lizenz zum Funken

Miltenberg 17.08.2021 - 10:09 Uhr

Vanessa Schneider während einer ihre Towerdienste auf dem Flugplatz Mainbullau, der die Kennung EDFU trägt. Pilotin und Flugleiterin Elke Fella in ihrem Lieblingsflugzeug, der ZLIN 143 L. Das ist ein viersitziges Flugzeug mit sechs Zylindern und einem 235 PS starken Motor.

Es ist Sonntagmittag im August, es ist heiß, die Sonne knallt gnadenlos auf die großen Towerscheiben und verwandelt den kleinen Raum in eine Sauna. Trotz Klimaanlage ist es schweißtreibend, aber dennoch behält Vanessa Schneider einen kühlen Kopf.

Sie ist an diesem Tag Flugleiterin und muss die Flugzeuge in der Luft und am Boden und noch vieles mehr gleichzeitig koordinieren. Das Funkzeugnis »Beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst I, kurz BZF 1, hat sie erst vor wenigen Wochen gemacht, Pilotin ist sie schon länger. Das ist bei einem Turmdienst von großem Vorteil, denn sie weiß, von was sie spricht und kann sich in den Piloten hineinversetzen.

Eine große Verantwortung

Seit dem 16. Juni darf sie Flugzeuge lotsen: »Das ist total aufregend, das Funken macht großen Spaß und ich unterstütze damit auch meinen Verein, damit auch am Wochenende der Flugverkehr in Mainbullau gesichert ist. Aber es ist auch eine große Verantwortung, also auch eine Herausforderung und ich liebe das«, so die 22-Jährige.

Das Fliegen oder auch der Turmdienst ist nach wie vor eher ein von Männern dominiertes Ding, die Frauenquote ist da eher gering. Daher freut es auswärtige Piloten besonders, wenn sie in Mainbullau Frauen mit angenehmer Stimme am Funkmikro hören. Im Gegensatz zu Vanessa ist Elke Fella ein alter Hase auf dem Turm.

Obwohl sie es schon mehrere Jahre macht, gibt es doch immer wieder neue Situationen, die sie herausfordern, wie zum Beispiel kleinere Bruchlandungen mit plattem Reifen, Fußgänger oder Tiere auf der Landebahn, Piloten, die den Funk nicht hören oder Polizeihubschrauber, die schnell mal zwischenlanden wollen. Die Liste ist ewig lang fortsetzbar.

Beide Frauen sitzen nicht nur im Turm, sondern auch im Cockpit. Vanessa ist die jüngste Ultraleicht-Pilotin im Club. »Als Mainbullauerin kommt man an den Fliegern nicht vorbei, damit bin ich groß geworden. Sie haben mich schon immer fasziniert und ich habe mir immer gedacht, wie es wohl wäre, selbst da drin zu sitzen. Ich habe den Gedanken aber immer wieder weggeschoben. Bis zum Januar 2020. Der Mainbullauer Pilot Andreas Schuldt zeigte mir einen Flieger, erklärte mir kurz was zur Ausbildung. Danach bin ich mit Fluglehrer Tibor Fühle zum Schnuppern geflogen. Das war für mich der zündende Funke. Das will ich machen, hab ich mir selbst gesagt«.

Das Gefühl von Freiheit

Vanessa habe sich gleich angemeldet und ihre Ausbildung begonnen. Die Kosten habe sie selbst getragen. Sie wollte alles alleine stemmen. Ihre Eltern haben sie aber von Anfang an unterstützt. Heute fast genau vor einem Jahr hatte sie ihren ersten Alleinflug. »Ich habe eine unglaubliche Freiheit gespürt, war voller Stolz, jetzt alleine diese Maschine steuern zu können. Respekt hatte ich auch, aber ich habe mir gleich gesagt, das krieg ich hin.« Am 3. Oktober 2020 hat sie dann ihren UL-Pilotenschein bestanden. Ihre Familie und Freunde fanden das richtig geil, sagte sie.

Mittlerweile ist sie mehrmals weiter weggeflogen und genießt jede Minute in der Luft. »Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Dieses Freiheitsgefühl über den Wolken zu sein, den Ausblick zu genießen und unbeschwert zu sein, ist einfach großartig«. Im Moment macht die 22-Jährige eine Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Assistentin, Fachrichtung Labordiagnostik, in Heidelberg, kommt aber, so oft es geht, nach Mainbullau zum Fliegen.

Flugerfahrung seit 1985

Flugverrückt ist auch das FSC-Mitglied Elke Fella. Sie durfte schon damals in ihrer Grundschulzeit bei Rundflügen mitfliegen. 1985 sammelte sie erste Flugerfahrungen beim Segelfliegen in Mainbullau, später machte sie eine Fallschirmsprungausbildung. 2005 erlangte die Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin bei Fluglehrer Tibor Füle ihre UL-Fluglizenz. Fella war damals die erste UL-Flugschülerin im FSC.

2016 erwarb Fella zusätzlich die Privatpilotenlizenz PPL-A, bei ihrer damaligen Fluglehrerin, Angela Wolf. Wolf war übrigens 1980 die erste Flugschülerin in der Echo-Klasse beim Club.

Fella findet es schade, dass so wenige Frauen dieses Hobby ergreifen. Sie könne sich vorstellen, dass es daran läge, dass Frauen in diesem Metier zurückhaltender, in der Familie eingespannter oder auch einkommensschwächer sind.

ANJA KEILBACH

Zahlen und Fakten: Fliegen lernen beim FSC Miltenberg Mit der PPL-A-Lizenz, der "Private Pilot Licence (Aeroplane)", erhält man die Berechtigung, einmotorige Kolbenflugzeuge mit einem maximalen Abfluggewicht von 2000 Kilogramm Maximum Take off Weight im nicht-gewerblichen Verkehr zunächst europaweit zu chartern und zu fliegen. Voraussetzungen sind: Mindestalter 16 Jahre (zur Erteilung der Lizenz 17 Jahre), medizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2, Nachweis der Zuverlässigkeit im Sinne des §24 LuftVZO und Auszug aus dem Verkehrszentralregister (nicht älter als drei Monate). Die Kosten für die theoretische und praktische Ausbildung belaufen sich ungefähr auf rund 10.000 Euro. Mit dem Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer, auch SPL, der "Sport Pilot Licence", für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge (UL), erhält man die Berechtigung, zweisitzige Flugzeuge mit bis zu 600 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht in Deutschland und in vielen Ländern Europas zu fliegen. Voraussetzungen sind: Mindestalter 16 Jahre (Erteilung der Erlaubnis mit 17 Jahren), Ausbildungsmeldung an den Verband spätestens eine Woche nach Ausbildungsbeginn, fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis (ist erst zum ersten Alleinflug erforderlich), Farbkopie des Personalausweises oder Passes. Die Kosten für theoretische und praktische Ausbildung beträgt ungefähr 3500 Euro. anke Weitere Informationen unter www.edfu.de.

Hintergrund » Als Mainbullauerin kommt man an den Fliegern nicht vorbei. « Vanessa Schneider,Pilotin