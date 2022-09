Frauen verraten ihre Erfolgsstrategien

Wirtschaftstalk: Veranstaltungsreihe macht in Großwallstadt Station - Buchautor als Überraschungsgast

Großwallstadt 26.09.2022 - 14:05 Uhr 1 Min.

Wirtschaftstalk mit Frauen (von links): Peter Göbel, Viola Klein, Nicole M. Pfeffer, Christina Feyrer und Carina Frei.

Carina Frei gab Ratschläge, was notwendig sei, um sich zur Performance-Queen zu entwickeln. Dazu müsse man die Körpersprache lernen und auf ganzheitliche Kommunikation setzen. Wichtig sei, sich nicht anzupassen, sondern authentisch zu bleiben. Frauen müssten lernen, ihre Werte zu leben, überzeugend und selbstbewusst aufzutreten und den Mut zu haben, mitzugestalten. Je freier sie ihre Werte vertreten könnten, desto besser funktioniere es im Team. Dazu müssten die mentalen Blockaden besiegt werden, um die eigenen Stärken gezielt einsetzen zu können.

Kunden bei Vermögensangelegenheiten fair und in ihrem Sinne zu beraten, hat sich Christina Feyrer nach eigenen Worten zum Ziel gesetzt. Die Bankkauffrau und Sparkassenfachwirtin war Leiterin eines Private Banking Centers, bevor sie sich selbstständig machte. Damals sei ihre Zeit für Gespräche begrenzt, die Beratung an die Produkte der Bank gebunden gewesen, die nicht immer passend für die Kunden gewesen seien. Dies sei letztendlich der Anlass gewesen, sich selbstständig zu machen. Jetzt könne sie ihren Kunden für ihre individuelle Situation »unabhängige, maßgeschneiderte und individuelle Lösungen« anbieten, sagte Feyrer. Mit einem Frauen-Finanz-Club biete sie Finanz-News, jährliche Treffen und Finanz- und Vermögenstipps.

Nach einem pädagogischen Studium in der DDR leitete Viola Klein aus Dresden einen Kindergarten. Nach der Wende wurde sie arbeitslos. Bei einer Weiterbildung wuchs in ihr der Wunsch, sich selbstständig zu machen und ihre Firma zu einem führenden Unternehmen auszubauen. 1992 stieg sie in das Saxonia-Bildungsinstitut ein und gründete zwei Jahre später die Saxonia Systems GmbH, das individuelle Software im Kundenauftrag entwickelt. Detailliert schilderte Klein, wie sie ihr Ziel erreichte und schließlich Chefin eines Betriebes mit 300 Mitarbeitern wurde.

Überraschungsgast war der Buchautor Peter Göbel, der unter anderem Start-Up-Unternehmen dabei berät, Business-Pläne zu erstellen und Strategien zu entwickeln. Heute werde wieder vermehrt aus dem Bauch heraus entschieden, die Unternehmenskultur und das Strategische würden zunehmend vernachlässigt, erklärte er. Dadurch entstünden in Deutschland Produkte, in die so viel reingepackt werde, dass sie kaum noch bedienbar seien. Ob der Kunde das wolle, sei eher zweitrangig. Es werde schwierig, wenn ein Unternehmen nicht wisse, was es genau will oder nicht nachhaltig wirtschafte. Da setze seine Beratertätigkeit an.

Das Finale mit dem letzten Wirtschaftstalk mit Frauen ist für den 11. Mai 2023 geplant.

ney