Franziskus-Statue eingeweiht

Religion: Ordensgründer schmückt Miltenberger Kirche

Miltenberg 11.12.2022 - 17:57 Uhr < 1 Min.

Pater Richard Heßdörfer segnet die neue Franziskusstatue. Foto: Bernhard Setzer

Gestiftet hat sie die Familie Buhleier Miltenberg. Beauftragte Firma zur Herstellung, Lieferung und Anbringung war die Firma Miltenberger Natursteinwerk Peter Wassum GmbH. Franziskanerpater Richard Heßdörfer OFM hat der Statue am vergangenen Donnerstagabend den kirchlichen Segen erteilt.

Zuvor hatten Pater Richard und Stadtpfarrer Jan Kölbel einen feierlichen Gottesdienst zum Festtag »Maria Empfängnis« gefeiert. In seinem Segensgebet erinnerte Pater Richard an die Person des Heiligen Franziskus, der seinen Egoismus überwunden habe und sein gesamtes Hab und Gut an die Armen hergeschenkt hat. Die Statue soll die Menschen daran erinnern, dass Franziskus alle Wesen und Elemente mit seinem Schöpfer Gott Vater geliebt hat.

