Franziskanerpater Dietmar Brüggemann jetzt Guardian im Kloster Engelberg

Nachfolger von Werner Reischmann

Großheubach 24.10.2022 - 16:27 Uhr < 1 Min.

Guardian Pater Dietmar Brüggemann

Er sagte: »Der Engelberg soll ein freundlicher und liebenswerter Ort sein, darum will ich bemühen!«. Auch in seiner Darlegung des Evangeliums, dem Gleichnis des Pharisäers mit dem Zöllner, wählte er sehr persönliche Worte. Der Gutmensch, der Richtigmacher danke seinem Herrgott, dass er nicht so sei wie der Zöllner. Der Zöllner hingegen sagte nur einen Satz: »Gott, sei mir gnädig«. Auch heute falle es den Menschen schwer, sich zu ihren Fehlern zu bekennen. Um Verzeihung zu bitten, für das eigene Versagen, sei hingegen schon schwerer. Aber gerade das, so Pater Dietmar, solle in heutiger Zeit unser Vorsatz sein. Dann sei der Glaube ein Geschenk.

Pater Dietmar Brüggemann, 1957 in Brilon im Hochsauerland geboren, dort aufgewachsen, trat 1977 nach seinem Abitur in den Franziskanerorden ein. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie an der Ordenshochschule der Franziskaner in Münster, empfing er dort 1985 die Priesterweihe. Anschließend übernahm er Ausbildungs- und Leitungsverantwortung im Orden, danach war er Pfarrer in verschiedenen Orten. 12 Jahre wirkte er an den Medizinischen Hochschulen in Hannover und Paderborn als Krankenhausseelsorger. Seine beiden letzten Stationen als Wallfahrtsseelsorger waren Neviges/Wuppertal und Vierzehnheiligen in Oberfranken. Gerne beschäftigt er sich mit kirchlicher Kunst, der Krippenkunst und hört gerne klassische Musik. Als direkter Nachfolger für Pater Werner bekleidet Pater Dietmar das Amt des Guardians.

Bernhard Setzer