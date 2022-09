Frank Zimmermann führt weiter Vorsitz im FDP-Kreisverband

Nicole M. Pfeffer und Thomas Feußner sind neue Stellvertreter

Bürgstadt 16.09.2022 - 12:45 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neuer FDP-Kreisvorstand mit Vorsitzendem Frank Zimmermann (Mitte) und seinen Stellvertretern Nicole M. Pfeffer und Thomas Feußner.

Nach einem Rückblick durch den Kreisvorsitzenden und Entlastung eines finanziell gut aufgestellten Kreisverbands überraschte Zimmermann die Anwesenden mit der Mitteilung, die FDP im Kreis Miltenberg habe 2022 den vierthöchsten Mitgliederzuwachs in Bayern erreicht. Der Dorfprozeltener berichtete von zahlreichen Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren trotz Corona. Als Beispiele nannte er die Stammtische, die sowohl online als auch in Präsenz stattfanden. So sei es zu regem Austausch zwischen Mandatsträgern, Mitgliedern und Interessierten gekommen. »Wir sind eine Partei zum Mitmachen«, wird Zimmermann in der FDP-Mitteilung zitiert.

Die anschließende Vorstandswahl verlief laut FDP mit hohen Zustimmungswerten. Die bisherige Stellvertreterin Carolin Kehler stellte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl, Jörg Barth möchte sein Engagement als Dritter Bürgermeister zeitlich und inhaltlich beibehalten und stärken. Er gehört als Beisitzer weiter dem Vorstand an. Die zwei erfahrenen Liberalen aus Sulzbach, Schatzmeister Markus Krebs und Schriftführer Uwe Probst, gehören wieder dem engen Präsidium an. Als Beisitzer erhielten Jürgen G. Ripp (Kleinwallstadt), Bernhard Obier (Bürgstadt), Marcus Fritzschka (Mömlingen), Tobias Bachmann (Obernburg) und Noah Kirchgeßner (Miltenberg) die Stimmen der Mitglieder.

Auch an diesem Abend sieht der FDP KV Miltenberg belegt, dass er seine Vielfalt weiter ausbaut. Das Altersspektrum sei jünger geworden, die anwesenden Kinder mehr und die beruflichen und sozialen Hintergründe der Liberalen vielfältiger, heißt es in der Mitteilung.

Auch Frank Zimmermann war sichtlich stolz, das Team an Aktiven erweitert zu wissen. »Es steht ein spannendes Wahljahr bevor, bei dem wir erstmal die drittstärkste Kraft werden können. Doch dies geht nur, mit einem schlagkräftigen und aktiven Team, das die anstehenden Arbeiten und Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt.« Diesen Fakt sieht der alte und neue Kreisvorsitzende gegeben.

bam