Frank Fischer Mit "Meschugge" in Obernburgs Kochsmühle

Der Komiker Frank Fischer war am Samtag abend mit seinem Programm "Meschugge" zu Gast in der Obernburger Kochsmühle. "Kultur findet endlich wieder statt" freut er sich sichtlich, auch wenn die Kartenverkäufe im Moment schlecht laufen. Was er in seinem Alltag und auf den Touren erlebt, bringt er freundlich überspitzt mit großem parodistischen Talent auf die Bühne.