Fraktionen zur Entlastungsstraße

Gemeinderat: Stellungnahme von CSU, SPD und FWG

Sulzbach 29.01.2023

Als kritischer Punkt wird der Anschluss Süd in Richtung Kleinwallstadt gesehen. Das massive Brückenbauwerk am südlichen Ortsrand zur Überquerung der Bahnschiene sei zu nah an der Bebauung, trenne Häuser von Sulzbach ab und führt zu einer wesentlichen Veränderung des Ortsbilds, so Krebs. Hier werden eine zeitnahe Überarbeitung der Pläne und eine neue Vorstellung in der Öffentlichkeit gefordert.

Alexander Heß (Grüne/ÖdP/ZAG) erklärte, die Akzeptanz in Sulzbach zur geplanten Entlastungsstraße müsse nochmals kritisch hinterfragt werden. Deshalb sei der Zeitpunkt für eine fraktionelle Stellungnahme verfrüht.

