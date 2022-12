"Fränkische Waldweihnacht" lockt über tausend Besucher

Tradition: Besinnliche Momente an der Christkönigskapelle in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 28.12.2022 - 16:42 Uhr 1 Min.

Die Fränkische Waldweihnacht an der Christkönigskapelle auf dem Plattenberg Kleinwallstadt.

Für Nicht-Wanderer wurde ein Pendelverkehr vom Bahnhof Kleinwallstadt aus eingerichtet. Auf dem sogenannten Stationenweg machten sich die Wanderer vom Fuß des Plattenberges auf den einstündigen Weg zur Kapelle, mit Fackeln beleuchtet und weihnachtlich geschmückt. Auf halber Strecke stimmte die Keiler-Combo mit ihren Blasinstrumenten und weihnachtlichen Klängen auf die Veranstaltung ein. Bei einsetzender Dunkelheit eröffneten die fünf Alphornbläser mit alpenländischen Klängen die einstündige Andacht. Markus Hartmann, stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins, begrüßte die Gäste und stellte die Mitwirkenden der Veranstaltung vor.

Instrumental waren neben der Alphorngruppe die Spessartflöten sowie vom Musikverein das Bläserquintett und die Jugendgruppe "Fünfer Blech" dabei. Neben weihnachtlichen Musikstücken dominierten vor allem volkstümlichen Weisen. Geistliche Lieder steuerte die Schola der Pfarrei Sankt Peter und Paul unter der Leitung von Herrmann Gerhart bei.

Dekan Markus Lang Ehre thematisierte aus dem Lukas-Evangelium den Frieden der Menschen auf der Erde. Weihnachten sei das Fest des Friedens, aber in den 60 Weihnachtsfesten, die er bisher erlebt habe, sei keines dabei gewesen, an dem tatsächlich überall auf der Welt Frieden geherrscht habe. Dieses Jahr beherrsche sogar ein Krieg in Europa die Schlagzeilen, "den wir unmittelbar am Geldbeutel spüren". Ermutigend fand er eine Szene an Karfreitag, als zwei befreundete Krankenschwestern aus Russland und der Ukraine beim Kreuzweggebet mit dem Papst in Rom gemeinsam ein Kreuz getragen haben. Das sei ein Zeichen der Hoffnung.

Das Pfarrer-Ehepaar Martina Haas und Jakob Mehlig hatte einige Weihnachtsgeschichten mitgebracht, die lediglich aus jeweils sechs Worten bestanden und Lebenssituationen der Menschen beschrieben. Etwa: "Arbeit verloren - selbständig gemacht - Glück gefunden."

Zum Schluss hatte Steffen Köhler mit seiner Trompete "Stille Nacht" gespielt, während Bürgermeister Thomas Köhler mit bewegenden Worten noch einmal die Weihnachtstage Revue passieren ließ. Danach stimmten alle Bläser mit ein und das komplette Lied wurde von allen gemeinsam vorgetragen und gesungen.

Mit Fackeln und Schwedenfeuer war der Weg zurück ausgeleuchtet. Etwas abseits der Kapelle und auf dem Hin- und Rückweg konnten sich die Besucher an kleinen Verkaufsständen stärken. An einem Lagerfeuer zum Aufwärmen unterhielten die Blechbläser der Keiler-Combo mit Förster Hubert Astraschewsky mit Weihnachtsliedern.

Der erwirtschaftete Überschuss an dieser Stelle kommt dem Waldkindergarten in Hofstetten zugute. Die Spenden, die nach der Veranstaltung gesammelt wurden sowie der Erlös der Hütte in der Nähe der Kapelle sind für die Nachwuchsarbeit im Musikverein bestimmt. Das Löschen der Feuerstellen nach der Veranstaltung hatte die Freiwillige Feuerwehr übernommen.

