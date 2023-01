Fränkische Rebläuse sorgen für Begeisterungsstürme

Ihr Neu­jahrs­kon­zert prä­sen­tier­ten die Frän­ki­schen Re­bläu­se am Sams­tag nach zwei Jah­ren Co­ro­na-Pau­se wie­der vor rund 450 Zu­hö­rern in der Mit­tel­müh­le in Bürg­stadt. Nach den zwei­ein­halb Stun­den war klar: Die Aus­zeit hat den 19 Mu­si­ke­rin­nen und 37 Mu­si­kern nicht ge­scha­det - im Ge­gen­teil. Sie hat die Lust am ge­mein­sa­men Mu­si­zie­ren noch ge­s­tei­gert und das Pu­b­li­kum im Lauf des Kon­zerts zu eu­pho­ri­schem Bei­fall hin­ge­ris­sen.