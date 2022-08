Fränkische Rebläuse setzen Sommernachtskonzert-Tradition fort

Sängerin Daria Steininger in Bürgstadt mit von der Partie

Bürgstadt 01.08.2022 - 16:01 Uhr < 1 Min.

Daria Steininger singt sich in die Herzen der Zuhörer in Bürgstadt.

Nach einem machtvollen Einstieg in den Abend mit dem Marsch »Herzog von Braunschweig« folgten Werke, die immer wieder Musikern die Gelegenheit boten, ihr solistisches Können zu präsentieren. Bei »Buglers Holiday« von einem der berühmtesten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, Leroy Anderson, verrieten die drei Trompeter Michael Burkard, Paul Tabery und Christian Bieberle , was sie an ihren freien Tagen so machen. Mit von der Partie war an diesem Abend die Sängerin Daria Steiniger, die bei »Celebration« und »Hard to say I'm sorry« mit ihrem klaren, starken Gesang eine wundervolle Ergänzung im Programm war.

Und dann entführten die Rebläuse ihre Zuhörer in die Welt des Rock'n Roll mit »Selection from Grease« und in die Titelsongs von James Bond 007. Die Reise ging weiter nach Kuba, wo heiße Samba- und Rumbarhythmen die Gäste mitwippen ließen. Bei »Hey Jude« hieß es: bitte ab Takt 51 mitsingen und -klatschen. Die Zuhörer ließen sich nicht lange bitten und zeigten, dass dieser meistverkaufte Hit der Beatles noch lange nicht vergessen ist.

Eigentlich sollte nach der Rock-Ballade »Bohemian Rhapsody« das Konzert zu Ende sein. Aber die Gäste ließen die Musiker ohne eine Zugabe nicht von der Bühne gehen. Der Hit von Abba »The way old friends do« war noch so richtig zum Genießen. Das 90-minütige Konzert war wie immer ein Beweis dafür, wie klanggewaltig und technisch versiert die Fränkischen Rebläuse unter dem Dirigat von Bernd Hofmann auftreten - und das Ganze mit offenkundiger Freude am musizieren. Fazit: Die Zuhörer haben sich an diesem Abend bestimmt einen Ohrwurm mit nach Hause genommen.

Annegret Schmitz