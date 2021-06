Fotografien von Peter Seidel im Stadtmuseum Miltenberg

»Ganz rein - Jüdische Ritualbäder«

Der Fotograf Peter Seidel stellt im Stadtmuseum Miltenberg unter dem Titel "Alles rein" Bilder jüdischer Ritualbäder aus. 25 Meter tief unter dem einstigen Judenviertel der Stadt Friedberg liegt das Becken der Mikwe.

1987 hatte Seidel begonnen, Mikwen, die rituellen jüdischen Tauchbäder, zum Motiv seiner Fotografien zu machen. In jahrelanger Arbeit entstand die Ausstellung, die jetzt im Miltenberger Stadtmuseum zu sehen ist.

Nicht alle Fotografien haben eine so aufwendige Entstehungsgeschichte. Nur 20 Minuten, so erinnert sich Seidel, wollte ihm die Hausbesitzerin der Mikwe im französischen Carpentras Zugang gewähren. So entstand dort das düster-bedrohliche Pendant zur Aufnahme vom museal-renovierten Friedberger Bad: ein schwarzer Schacht mit verdreckter Treppe, rostigem Geländer und rohem Mauerwerk. Kein Zugang zum lichten Blau, vielmehr ein Abstieg in die Finsternis.

Vergessen und verrümpelt

Als Seidel sich für das Thema Mikwe zu interessieren begann, waren die alten jüdischen Ritualbäder in Deutschland und mehr noch in anderen Ländern Westeuropas vergessen, verrümpelte Kellerräume, deren heutige Besitzer nichts von der einstigen Nutzung ahnten.

So begann für den Frankfurter Fotografen eine Suche und Entdeckungsreise, die ihn nicht nur durch Deutschland, sondern auch nach Frankreich, Italien, Spanien und die Schweiz führte und die erst 2012 mit der Zusammenstellung der Ausstellung »Ganz rein« endete. Ein langfristiges Projekt, das Seidel mit Unterstützung des Jüdischen Museums Franken in Fürth und der jüdischen Museen in Frankfurt, Hohenems und Wien verwirklichen konnte.

Archaische Vorschriften

»Ganz rein« - der Titel zeigt, dass Seidel nicht allein ein Fotoprojekt verfolgte, das Architektur zwischen Archäologie und Gegenwart zeigt, sondern dass seine Aufnahmen auch die spirituelle, religiöse Dimension der Räume ausleuchten. Die Bäder sind entstanden, um archaische Vorschriften für die rituelle Reinigung zu erfüllen, die gläubigen Juden überaus wichtig waren.

Wie wichtig, zeigt die Friedberger Mikwe. Man muss sich nur die unglaublichen Mühen und enormen Kosten vor Augen führen, unter denen die mittelalterlichen Baumeister im 13. Jahrhundert einen 25 Meter tiefen Schacht in den Fels unter dem Judenviertel getrieben haben, um ans Grundwasser zu kommen.

Und die düster-dunkle Variante in Carpentras gibt eine Vorstellung, wie es gewesen sein muss - 700 Jahre zuvor -, diese Schächte zu betreten. Im Sommer nicht und noch viel weniger im Winter, bei eisigen Temperaturen, und sich unter Aufsicht zu entkleiden, in der zweifelhaften Beleuchtung durch Fackeln barfuß die Treppe hinunter zu stolpern und dort im ganzjährig acht bis zehn Grad kalten Wasser dreimal vollständig unterzutauchen.

Im Katalog, der für die Ausstellung in Miltenberg neu aufgelegt wurde, erzählen Begleittexte die Geschichte der Mikwe, von Reinheitsritualen und deren nicht unumstrittener Geltung im Leben jüdischer Frauen.

Judaica-Sammlung erweitert

Seit zwölf Jahren ist die Ausstellung unterwegs, Miltenberg ist die 17. Station. Zur besonderen Freude von Museumsleiter Hermann Neubert, denn »Ganz rein« ist in doppelter Hinsicht eine Jubiläumsausstellung. Zum einen feiert sie das 25. Jahr der Wiedereröffnung des Miltenberger Stadtmuseums. Ein Jahrestag, für den Neubert die bedeutende Judaica-Sammlung seines Hauses grundlegend neu konzipiert und erweitert hat.

»Und wir feiern 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«, so Neubert weiter. Die Ausstellung weite den Blick vom oft engen Fokus auf Verfolgung und Holocaust auf die vielschichtige Welt des Judentums.

Dafür hat das Stadtmuseum Seidels Fotografien in seinem Gewölbe spektakulär inszeniert. Auf schwarzen Stellwänden, im dunklen Raum entfalten die hinterleuchteten Bilder eine enorme Strahlkraft.

bStadtmuseum Miltenberg, Ausstellung »Ganz rein - Jüdische Ritualbäder«, Fotografien von Peter Seidel. Bis 3. Oktober; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17.30 Uhr

GEORG KÜMMEL

Zur Person: Peter Seidel Peter Seidel ist als Fotograf Autodidakt. Geboren in Marburg an der Lahn lebt er heute in Frankfurt am Main. Seine ersten fotografischen "Sehversuche" machte er im Alter von 13 Jahren. Nach dem Abitur studierte er Anglistik, Germanistik, Filmgeschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt. 1982 bis 1982 arbeitete er als Assistent bei verschiedenen Werbefotografen, anschließend als freier Fotograf für verschiedene große Ausstellungen des Historischen Museums Frankfurt. Architektur, Interieur, Industrie, Cityscape, Landschaft, Monumente und Fine Art sind Schwerpunkte seiner Arbeit als selbstständiger Fotograf. Große Projekte Seidels waren "Hessen - Denkmäler der Industrie und Technik" (1983 bis 1986); "Unterwelten - Orte im Verborgenen" (1986 bis 1993); "Oben - Türme und Hochhäuser der Stadt Frankfurt" (1993 - 1999); "Ganz rein - Jüdische Ritualbäder" (1987 bis 2012); "Venezia black and light" (2008 bis 2018). kü