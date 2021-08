Foto-Quiz im Mainviereck: Wie gut kennen Sie Burgen der Region?

Mit Gewinnspiel

Das »identitätsstiftende Bauwerk« der Freudenburg gehört seit 25 Jahren der Stadt Freudenberg. Foto (Archiv): Peter Riffenach

Das Foto-Quiz kennen Leser im Kreis Miltenberg bereits: Sie dürfen monatlich ihr Wissen über die Region unter Beweis stellen. Ausnahmsweise dürfen diesmal die Kreise Aschaffenburg, Main-Spessart und Main-Tauber mitraten.

Für das nächste Quiz können Sie auch selbst Fotos von Besonderheiten der Region einsenden an kevin.zahn@main-echo.de oder per WhatsApp an Tel. 0151 23710657.