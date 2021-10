Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Foto-Quiz im Kreis Miltenberg: Kennst du den berühmten Rekordpiloten?

Teste dein Wissen!

Miltenberg 01.10.2021

Flugkünstler: Der Elsenfelder Ludwig Hofmann galt als bester Streckenflieger der Welt.

Jedenfalls sah der Bullauer Zeichner Egbert Striller die Hainbuche als ein Exemplar an, das einer Zeichnung würdig ist. Das war 1996, in dem Jahr ist die Hainbuch Baum des Jahres geworden.

