Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Forstwirtschaftsplan wird mit Verfahren »Golf« erstellt

Gemeinderat Schneeberg wählt Variante inklusive Digitalisierung der Standortkarte

Schneeberg 07.07.2022 - 15:16 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Insgesamt belaufen sich die Kosten dafür auf 45.352 Euro. Die Kommune muss allerdings nur die Hälfte, 22.676 Euro, tragen. Die andere Hälfte übernimmt der Staat.

Neuer Zeitraum ab 2025

Die Laufzeit des aktuellen Forstwirtschaftsplans für Schneeberg, auf den die Bewirtschaftung des Körperschaftswalds beruhe, sei nach der regelmäßigen Laufzeit von 20 Jahren bereits zum 31. Dezember 2021 ausgelaufen, erklärte zu Beginn Forstrat Benedikt Speicher. Daher sei es notwendig, dass das Verfahren zur Erstellung der neuen Planung zeitnah begonnen werden.

Durch den jetzigen Beschluss rechnete Speicher mit einem Beginn der Forsteinrichtungsarbeiten im Spätherbst 2023 und mit den Ergebnissen im Herbst 2024. Damit würde dann zum ersten Januar 2025 die 20-jährige Laufzeit des neuen Forstwirtschaftsplans beginnen und der Eigenanteil der Gemeinde voraussichtlich im Sommer 2025 fällig werden.

Von »Trabbi« bis »Porsche«

Weiter stellte Forstreferendar Paul Bauer mittels einer Präsentation vier Verfahren zur Vergabe der Forsteinrichtung vor: Die kostengünstigste Variante namens »Trabbi« ohne digitalisierte Standortkarte gilt als geeignet für kleinere Forstbetriebe bis 100 Hektar. Die kostspieligste Variante »Porsche« beinhaltet eine permanente Stichprobeninventur sowie Erhebungen zur Stärkeklassenverteilung, Totholz und Biotopbäumen und ist für Betriebe über 1000 Hektar angedacht. Dazwischen befanden sich die gewählte »Golf-Ausführung« für Betriebe bis 500 Hektar mit digitalisierter Karte und vereinfachtem Stichprobenverfahren in nur älteren Beständen sowie die noch etwas umfangreichere »Mercedes-Variante« für Betriebe über 1000 Hektar, mit nicht-permanenter Stichprobeninventur, den gleichen Erhebungen wie beim »Porsche« und geringerer Fehlerquote bei der Genauigkeit der Vorratsermittlung als beim »Golf«. Die Preise rangierten zwischen rund 20.000 Euro und rund 37.000 Euro Eigenanteil für die Kommune.

Ohne aufwendige Inventur

Benedikt Speicher erklärte daraufhin, dass er recht häufig den »Mercedes« in anderem Kommunen gehabt habe. Der Golf aber in Rücksprache mit dem Schneeberger Forsttechniker Oswin Loster für den Markt völlig ausreichend sei. Bei den Verfahren komme es einzig darauf an, ob eine aufwendige oder nicht aufwendige Inventur gemacht werde.

»Wir planen für 20 Jahre und müssen uns überlegen, dass in 20 Jahren keiner mehr rumlaufen wird und die Bäume misst. Wir sind in der Wissenschaft schon aktuell kurz davor die Bestände mit der Drohne zu messen«, gab der Forstrat zu Bedenken und erklärte weiter, dass Schneeberg zum Beispiel keine wertvollen Eichenbestände oder große Totholzareale habe, was für eine genauere Stichprobe oder Erhebung vom »Mercedes« oder »Porsche« spreche.

Thomas Haas (CSU) erachtete anschließend die Ausführung »Golf« als »ausreichend« und erntete Zustimmung seitens Bürgermeister Kurt Repp (CSU), der zudem die darin vorgesehene Digitalisierung der Standortkarte für wichtig hielt.

Jennifer Lässig