Forstpräsidentin Peck: Buchener Wald »steht echt gut da«

Neckar-Odenwald-Kreis 17.05.2022

Wolfram Kotzurek informiert die Gemeinderäte über die klimagerechte Verjüngung des Bestands im Buchener Stadtwald.

Waldbegehung: Die Stadt Buchen hat in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich 500.000 Euro pro Jahr mit ihrem Wald verdient. Das stellte Matthias Wenzel von der Firma »Unique« am Freitag vor den Gemeinderäten der Stadt fest. Das Unternehmen war vom Regierungspräsidium Freiburg mit der alle zehn Jahre stattfindenden Forsteinrichtung beauftragt. In dieser wird festgelegt, wie der Stadtwald bis zum Jahr 2031 bewirtschaftet werden soll.

Im Rahmen einer Waldbegehung mit dem Gemeinderat informierten Forstleute darüber, dass man bei der Verjüngung des Waldes auf Artenvielfalt und klimaresistente Baumarten setze. Forstpräsidentin Anja Peck aus Freiburg lobte die Förster und ihre Waldarbeiter für ihre gute Arbeit sowie die solide Planung. »Ihr Wald steht echt gut da«, stellte sie fest.

Windpark wächst: Die Firma Abo-Wind hat ihren im Bau befindlichen Windpark bei Buchen-Hainstadt an die Hamburger CEE-Group verkauft. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, plane das Unternehmen außerdem, mehr Windräder aufzustellen als ursprünglich vorgesehen. »Wir sind dazu gerade in Gesprächen mit der Stadt sowie mit Flächenbesitzern«, sagte der Pressesprecher des Unternehmens. Derzeit werden vier Anlagen auf dem Welschenberg bei Hainstadt errichtet.

Tanzsport: Die Streetdancer aus Buchen ertanzten sich bei den Meisterschaften der »United Dance Organisation« in Duisburg drei Deutsche Meister- und drei Vize-Meistertitel. So erreichte die Gruppe »X-Ception« den ersten Platz in der Altersklasse »U18/Advanced«. Der Jüngste, Daniel Jakob von »X-Ception«, ertanzte sich im Solowettbewerb in seiner Altersklasse »U18/Beginner« den Meistertitel. Max Wisner von »Next Level« wurde in der Altersklasse »Ü18/Novice« Deutscher Vizemeister. In derselben Altersklasse belegten Luis Jakob Platz 4 und Daniel Urich Platz 6.

Eine fantastische Freestyle-Duo-Show von Michelle Walter und Erika Ivanov von »Next Level« in der Altersklasse »Ü18/Novice« wurde von der Jury so hoch bewertet, dass das Duo Deutscher Meister wurde. Das Nachwuchs-Duo Gabriela Lindegrün und Victoria Binfet verfehlte mit ihrer wunderschönen Show knapp den ersten Platz und wurde Deutscher Vizemeister. Die coronageschwächte Gruppe »Next Level« erreichte den vierten Platz.

Martin Bernhard