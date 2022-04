Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Forstbetriebsplan 2022 abgelehnt

Gemeinderat: Sieben Gegenstimmen trotz geplantem Überschuss im neuen Forstjahr

Mönchberg 06.04.2022 - 11:35 Uhr < 1 Min.

Trotz Überschuss von 97000 Euro hat das Gremium den Forstbetriebsplan 2022 mit sieben zu fünf Stimmen abgelehnt. Der Forstbetriebsplan wird nun in der nächsten Sitzung im Mai erneut auf der Tagesordnung stehen.

Trunk erinnerte, dass 2021 ein sehr gutes Jahr gewesen sei und der Borkenkäferschaden sich stark in Grenzen gehalten habe. Der Holzpreis sei explodiert, insbesondere bei Fichte und Kiefer. Trunk berichtete, dass man 2021 6000 Festmeter Holzeinschlag eingeplant hatte. 5845 Festmeter wurden eingeschlagen. 2021 standen Ausgaben von 302.100 Euro Einnahmen von 466.500 Euro gegenüber. Somit machte die Gemeinde 2021 einen Überschuss von 164.400 Euro. Für das Jahr 2022 ist ein Jahreseinschlag 6100 Festmeter geplant. An Einnahmen plane man 500.100 Euro, an Ausgaben 403.100 Euro. Somit würde wieder einen Überschuss von 97.000 Euro erwirtschaftet.

Der Gemeinderat stimmte trotz dieser erfreulichen Zahlen mit sieben zu fünf Stimmen gegen den Forstbetriebsplan. Johanna Sauerwein (CSU) meinte, dass zu wenig Jungdurchforstung gemacht werde und somit zu wenig an die Zukunft gedacht werde. Tobias Zöller (WGS) fehlte der klare Überblick im Forstbetriebsplan. Bertwin Kaufmann (CSU) war der Meinung, dass man im Wald kein Geld verdiene, wenn man Zuschüsse und Jagdpacht abziehe. Holger Gramling (CSU) meinte, dass der Forstbetriebsplan nachvollziehbarer gemacht werden sollte.

