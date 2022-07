Forstbetriebsgemeinschaft Süd plant neue Struktur

Gemeinderat Mönchberg in Kürze

Mönchberg. Der Marktgemeinderat Mönchberg hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch noch mit folgenden Themen befasst.

Rohrbruch: Am 28. Juni brach die Hauptwasserleitung in der Frühlingstraße an zwei Stellen. Der Straßenbereich wurde komplett unterspült, so dass die Tragfähigkeit eingeschränkt war. Die Tiefbauer konnten die Rohrbrüche gemeinsam mit der AMME reparieren. Das Gremium beschloss, den Austausch der Wasserleitung zwischen den Schieberkreuzen Keimersweg und Mühlweg bis Ende des Jahres zu erledigen und die Erneuerung der kompletten Fahrbahndecke in einem zweiten Abschnitt im kommenden Jahr zu sanieren. Dazu muss voraussichtlich ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Die Frühlingsstraße bleibt wegen der Gefahr, dass Fahrzeuge dort einbrechen könnten, vorerst voll gesperrt. Anwohner hatten in der Bürgerfragestunde die Verkehrssituation kritisiert und Ausweichmöglichkeiten für Gegenverkehr gefordert.

Energiewende: "Wie kann sich Mönchberg energieautark gestalten". Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) erinnerte in seinem Vortrag "Energiewende Mönchberg - Vielleicht bekommen wir die Kurve noch" an zahlreiche bestehende Fotovoltaik-Anlagen im Ort. Es gebe PV-Anlagen auf Dächern im Bauhof, der Schule, der Turnhalle, im Spessartbad, im Kindergarten und auf der Grüngutdeponie. Künftig könnten auch auf Denkmäler PV-Anlagen errichtet werden. Auch das Thema Windkraft habe Potenzial. Zöller hob auch das Nahwärmnetz Schmachtenberg hervor, bei dem derzeit 35 Häuser versorgt werden. Vorstellen könnte sich der Bürgermeister auch Carports mit PV-Anlagen und Ladesäulen. Interessant sei auch das "Agri PV Pilotprojekt", bei dem eine PV-Anlage gleichzeitig zur Nutzung von Flächen für landwirtschaftliche Pflanzenproduktion dient.

Zimlich-Gebäude: Das alte "Zimlich Gebäude" an der Marzellusgasse wurde von einem Investor gekauft. Er möchte in der ehemaligen Kleiderfabrik zehn Wohnungen errichten. Geplant sind fünf Parkplätze und zwei Behindertenparkplätze. Es soll seniorengerechtes Wohnen entstehen und ein Aufzug eingebaut werden. Es gibt dort keinen Bebauungsplan, sondern nur eine alte Satzung. Das Gebäude muss sich deshalb dort in die nähere Umgebung einfügen.

Haushaltsplan 2022: Das Landratsamt hat die Haushaltssatzung genehmigt. Das gab der Bürgermeister bekannt.

Deutsche Glasfaser: Die Ausbauarbeiten der Deutschen Glasfaser beginnen am 19. Juli. 70 bis 80 Prozent werden in offener Grabenbauweise erledigt. Der Rest erfolgt im Spülbohrverfahren mittels Erdrakete und im Erdfräsverfahren.

ILEK-Spessart Kraft: Zugestimmt hat der Gemeinderat dem vorgelegten integrierten ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK), das von FUTOUR erstellt wurde.

Zweckvereinbarung Datenschutz: Der Gemeinderat ist mit dem Beitritt der Gemeinde Großwallstadt zur Zweckvereinbarung Datenschutz einverstanden.

Küchenzeile Kita: Der Auftrag für die Küchenzeile für die KITA wurde an die Firma Brümat GmbH in Eichenbühl für 15.443 Euro vergeben. ro