Foolhouse Bluesband rockt im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 28.11.2022

Publikum, jetzt seid ihr dran: Die Foolhouse Bluesband animiert im Beavers zum Mitsingen.

Die Gruppe aus dem Raum Aschaffenburg wurde bereits 1986 gegründet. Die aktuelle Besetzung besteht aus Leadsängerin Carmen Graf (auch Akustikgitarre), Leadsänger und Schlagzeuger Hermann Rack, Gitarrist Helmut Moser, Bassist Guido Helmling und Holger »Knox« Becker an der Blues-Harp - die drei Letztgenannten steuern ebenfalls noch Vocals bei. Damit kann die Band mit vielen Multitalenten und Musiker mit mehreren Zuständigkeitsbereichen aufwarten, was konsequent aber stets wohl dosiert genutzt wurde.

Die Foolhouse Bluesband hat sich sowohl der Präsentation eigener Songs als auch der Darbietung von Klassikern der Stilrichtung verschrieben. Bei den Covern selbstverständlich mit eigener Note, was letztendlich darin mündete, dass sich die zwei großen Sets des mit einer kurzen Pause geteilten Programms hervorragend zu einem tollen Gesamterlebnis für die Gäste zusammen fügte, da die Formation jeder Nummer ihren ganz eigenen Foolhouse Bluesband-Stil verlieh.

Schon der Einstieg war mit »Killing Floors« mehr als gelungen, da die Band kräftig rockend und dabei gleichzeitig tief in den Blues eintauchend die Eckpfeiler des Abends setzte. Diese bestanden aus tollen Gitarrenlicks von Moser, einem felsenfest sitzenden Groove-Gerüst, welches von Rack und Helmling gebaut wurde sowie als Krönung das fein umgesetzte Mundharmonika-Spiel von Becker. Auch wenn dann das anschließende Programm große Abwechslung bot und immer wieder neue Facetten und Überraschungsmomente hervorbrachte, gab es Eigenschaften, welche grundlegend für alle Songs galten. Dazu zählte beispielsweise die unnachahmliche Art und Weise, wie es die Foolhouse Bluesband schaffte, große Emotionen in ihre Songs zu packen, Gefühle in musikalische Bahnen zu lenken. Graf sang mit beeindruckend viel Herz und Seele sowie Ausdrucksstärke, genau das packten auch ihre Bandkollegen gesangstechnisch und instrumental in die Lieder.

Weiter gebührt der Gruppe großer Respekt dafür, stets songdienlich zu agieren, die Gesamtwirkung einer Komposition im Fokus zu behalten. So verlor sich trotz wunderbarer, da sehr fein nuancierter Solopassagen oder großer Momente, in der einzelne Mitglieder mit ihrem Spiel eine gerade tragende Rolle im jeweiligen Lied einnahmen, das Quintett niemals in langwierigen Instrumentalpassagen: Vielmehr wissen die Mitglieder der Foolhouse Bluesband um ihr Können, um so beeindruckender ist es, dass es stets in der richtigen Dosierung gezeigt wurde. Nichts wirkte überladen, alles zu seiner Zeit am richtigen Platz. Dieser Teamspirit auf der Bühne und das glückliche Händchen in Sachen Arrangement waren dann allgegenwärtig und zeichneten das Konzert ebenfalls mit aus.

Zu den zitierten Musikern zählten unter anderem Ray Charles, dessen Song »Drown in my own tears« großartig atmosphärisch interpretiert wurde, während bei anderen Klassikern wie »Got my mojo working« einfach die pure Spielfreude begeistern konnte. Wenn Graf die Gäste zum Tanz bat oder zum Mitsingen aufrief, ließen diese sich nicht lange bitten - die in allen Belangen engagierte und qualitativ hochwertige und dennoch lockere Performance der zudem äußerst bodenständig und sympathisch agierenden Band ließ zu jedem Zeitpunkt des Konzerts eine besondere Wechselwirkung mit den dankbaren Gästen spüren. Somit war der Wunsch nach Zugaben groß, den die Band aber ihren Fans und solchen, die aus an diesem Abend geworden sind, gerne erfüllte.

Marco Burgemeister