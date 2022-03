"Foodsharing"-Aktion in Sulzbach: Lebensmittel vor der Tonne bewahrt

"Gerettete" Waren an Interessierte verteilt

Sulzbach 18.03.2022 - 08:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Frau nimmt in Sulzbach Lebensmittel von Helferin Celine Großmann in Empfang. Vor dem Foodsharing-Stand in der Nähe des Sulzbacher Parks "Grüne Lunge" hat sich eine kurze Warteschlange gebildet. Helfer Sebastian Wirth teilt Backwaren an zwei interessierte Frauen aus.

Diese Szene spielte sich am vergangenen Samstag in der Marktgemeinde ab. Es war die erste öffentliche Aktion der Gruppe "Foodsharing" aus dem Kreis Miltenberg. Die Gruppe hatte sich vor gut einem Jahr gegründet. In dieser Zeit wurden Kooperationen aufgebaut und Mitglieder gewonnen. Organisator der Essensverteilung in Sulzbach ist Tobias Krebs, der auch selbst vor Ort war. Er hatte in Darmstadt das erste Mal Kontakt zu Lebensmittel-Rettern.

Der 33-jährige Sulzbacher erläutert, worum es geht: "Foodsharing ist eine Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt." Aktuell gebe es rund 30 ehrenamtliche Mitarbeiter im Landkreis, die Lebensmittel vor der Tonne bewahren (siehe auch Stichwort).

Sechs Wochen lang vorbereitet

Zu den sieben Kooperationspartnern der Kreisgruppe zählen mehrere Bäckereien, ein Supermarkt und ein Obst- und Gemüsehändler. Teile der Waren stammten auch aus dem Landkreis Aschaffenburg, denn "Foodsharing Aschaffenburg" unterstützte die Veranstaltung in Sulzbach. Das Essen wäre am Ende des Tages in der Mülltonne gelandet oder als Tierfutter verarbeitet worden, wie Krebs sagt. Sechs Wochen lang war die Veranstaltung vorbereitet worden. Die Namen der Kooperationspartner möchte der sogenannte "Foodsaver" ("Essensretter") allerdings nicht nennen: "Wir möchten keine Konkurrenz darstellen. Unternehmen möchten ihre Waren weiterhin verkaufen."

Gerettete Lebensmittel: Erste Foodsharing-Aktion in Sulzbach

In der Schlange stand auch Brigitte Rada aus Niedernberg mit ihrer älteren Mutter, die aus Sulzbach stammt. "Wir sind hier, weil sich meine Mutter sehr dafür interessiert", sagt die Niedernbergerin, die sich unter anderem mit einem Brot eingedeckt hat. Ihre Mutter hatte von der Aktion im Sulzbacher Mitteilungsblatt gelesen. "Es ist eine sehr schöne Sache." Bananen, Brötchen, eine Gurke und eine Birne nahm derweil Rebecca Heßler aus Sulzbach mit. Sie hatte auf Facebook von der Essensverteilung erfahren. "Ich war ehrlich gesagt schockiert, dass ein Drittel der Lebensmittel weggeworfen wird. Das war mir nicht bewusst."

Tobias Krebs aus Sulzbach hat die Foodsharing-Aktion in der Marktgemeinde organisiert.

Auf solche Informationen wiesen am Samstag ehrenamtliche Mitglieder wie Jeannette Ott-Bechtel hin. Die Frau im grünen Foodsharing-Shirt leistete Aufklärungsarbeit. Darüber hinaus versüßte sie den Personen in der Schlange die Wartezeit, indem sie tagesfrische, kleingeschnittene Backwaren an sie verteilte. "Wir machen darauf aufmerksam, wie lecker das schmeckt - und das würde eigentlich alles in der Tonne landen." Ott-Bechtel trug beim Verteilen Plastikhandschuhe und Maske, beim kompletten Event wurden die Corona-Hygieneregeln groß geschrieben. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: So hatte jemand mit Kreide auf dem Asphalt vermerkt: "Bitte Abstand halten."

Ebenfalls als Helferin vor Ort war Celine Großmann aus Sulzbach. Die 18-Jährige war eine von sieben Leuten der katholischen Jugendarbeitsgruppe Sulzbach-Soden-Dornau (kurz SSD-Runde), die beim Verteilen mitmachten. "Ich finde es einfach schade, wenn das Zeug weggeworfen wird", sagt die junge Frau. "Hier kommen Jung und Alt zusammen. Ich finde es echt toll, die Aktion miterleben zu dürfen." Es mache ihr viel Spaß, die Lebensmittel an die Interessierten auszuhändigen. "Hier sind sehr viele freundliche Menschen, das gibt einem ein positives Gefühl."

"Sehr bemerkenswert"

Einer der dankbaren Abnehmer war am Samstag auch der Sulzbacher Bürgermeister Martin Stock. Er findet das Event "sehr bemerkenswert" und betont: "Wir haben das auch gerne im Amtsblatt beworben." Er ist der Meinung, dass Nahrungsmittel aufwendig produziert werden. Deswegen sei die Foodsharing-Aktion "für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Bewusstsein für den Konsum ganz entscheidend". Stock hofft darauf, dass die Sulzbacher Veranstaltung nicht die letzte ihrer Art gewesen sein wird. Das sieht auch Tobias Krebs so. Er ist zudem der Meinung, dass sich Foodsharing immer weiter im ländlichen Raum ausbreitet. "Wir wollen auch in Zukunft weiter wachsen", sagt der Essensretter.

Julie Hofmann

Stichwort: Foodsharing "Foodsharing" ist ein 2012 entstandener Verein gegen Lebensmittelverschwendung, der überproduzierte und nicht gewollte Lebensmittel vor der Tonne "rettet" und sie unentgeltlich an Interessierte, Bedürftige und Organisationen verteilt. Das ist in einem Pressetext auf der Internetseite "Lebensmittel Retten Wiki" zu lesen. Ziel des Vereins sei es, die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern, Menschen für das Thema zu sensibilisieren und sich aktiv gegen die Ressourcenverschwendung einzusetzen. Auf der Webseite von Foodsharing finden sich interessante Zahlen in einer Statistik. So seien bislang über 66 Millionen Kilogramm Lebensmittel "gerettet" worden. Rund 11.200 Betriebe kooperierten kontinuierlich mit Foodsharing und circa 115.000 Menschen engagierten sich als sogenannte "Foodsaver" gegen Lebensmittelverschwendung. (juh) Weitere Infos unter: www.foodsharing.de