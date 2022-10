Folk Metal-Band Minotaurus begeistert im Erlenbacher Beavers

Konzert: Großartiges Songwriting, einzigartiges Ambiente und pure Spielfreude

Erlenbach a.Main 30.10.2022

Folk Metal von besonderer Qualität lieferte die aus Aschaffenburg/der Region Bayerischer Untermain stammende, mit großer Spielfreude agierende Band Minotaurus am Freitagabend bei ihrem Auftritt im Erlenbacher Beavers - die facettenreich ausgearbeiteten Kompositionen kamen hervorragend an.

Mit ihrem Auftritt untermauerte die Band, dass sie in ihrem Metier so ziemlich zum Besten zählt, was der Fan dort entdecken kann. Dabei kommt der Gruppe vor allem die Kombination ihrer einzelnen Talente zugute, zugleich mit der Fähigkeit, diese gekonnt im Team zu nutzen, um daraus großartige Songs zu zaubern. Während Clarissa Hobeck und Oliver Klump sich die Lead-Vocals teilen und somit eine breite Palette abzudecken wissen, entpuppten sich die Instrumentalisten als perfekt eingespielt: Es war ein wohliges Erlebnis, den beiden Gitarristen Jürgen Hermann und Reiner Zumkeller - der auch noch Backing-Vocals übernahm - zuzuhören, wie sie sich die melodischen Bälle zuspielten, harmonierten, kontrastierten und in ihrem Zusammenspiel eine breite Klangwand aufbauten.

Marcus Finger am Bass und Drummer Rouven Zumkeller verstanden es, den Boden dafür zu ebnen, indem sie ein klasse Rhythmusgerüst ausbreiteten. Als Special Guest trat Regine Brand an der Bratsche mit auf, was einigen Liedern zusätzliche Facetten und Tiefe verlieh. Mit im Gepäck hatte die Band ihr aktuelles Album "Victims of the Underworld" aus dem Jahr 2019 - die insgesamt zehnte Veröffentlichung der Band - sowie zahlreiche Klassiker der vorangegangenen Werke.

Starke Gesangsleistung

Von Sekunde eins an konnte die Band überzeugen: "Dark Rulers" war ein Auftakt nach Maß. Eine starke Gesangsleistung von Klump, immer wieder erwidert von Hobecks klarer Stimme, eine episch losrockende Band mitsamt heavy Gitarren - Breitwandsound deluxe, aber stimmig und transparent in Szene gesetzt. Es folgte eine bunte Mischung aus Stücken, die eines verdeutlichten: Den schmalen Grat zwischen Eingängigkeit und musikalischen Details meistern Minotaurus perfekt.

Zudem kommt der Umstand, dass sie richtig gute Songwriter sind, und es verstehen, packende Arrangements zu kreieren, die staunen lassen ob der Güte der Kompositionen. Egal, ob die Ausrichtung fein geschliffener Metal oder durchblitzende Hard-Rock-Elemente oder langsame Parts als Kontrapunkte waren, vor allem den Melodien wohnte stets ein kompakter Fantasy-Epos und eine besondere Faszination inne.

Ohne Kitsch und Künstlichkeit

Was Minotaurus im Vergleich zu ähnlich gelagerten Gruppen und Projekten herausstechen lässt, ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre musikalischen Zutaten vermischen. Alles war mit Bedacht miteinander verwoben, keine künstlich oder kitschig wirkende Angelegenheit, sondern Herz und Seele immer im Vordergrund des Schaffens. Dies merkte auch das Publikum und ging das Konzert über gut mit, "Holla die Waldfee"-Rufe - ein Songtitel der Band - inklusive.

Höhepunkte gab es zahlreiche: Das in Sachen Melodie und Härte superb ausbalancierte "Dancing Witches", das kräftig rockende "Demon Of The Forest" mitsamt origineller Cymbal-Arbeit an den Drums, das atmosphärische "Warrior Hearts" oder das in allen Belangen gelungene "Cemetery", bei denen Klump nochmals ganz andere Stimmfarben einbrachte. Den lautstarken Zugaberufen der Fans kamen Minotaurus gerne nach - bei ihnen wird aber nicht nach "Zugabe", sondern konsequenterweise "Holla die Waldfee" gerufen.

