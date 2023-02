Tobias Wallrapp kümmert sich künftig um den Stadtwald Obernburg und die Bäume in den Grünanlagen

Hintergrund: Zur Person Tobias Wallrapp

Tobias Wallrapp (40) stammt aus Theilheim bei Würzburg und wohnt aktuell in Kirchzell. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seiner forstlichen Ausbildung an der Fachhochschule Weihenstephan arbeitete er zunächst in der Arbeitsgruppe "Große Beutegreifer" für das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und wirkte hier am Bayerischen Wolfsmanagementplan mit. Nach Abschluss des Projekts besuchte er den Verwaltungslehrgang zum gehobenen technischen Forstdienst an der Forstschule in Lohr. Der staatlich geprüfte Diplom-Forstingenieur war anschließend an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Ebersberg und Passau angestellt, bevor er 2011 eine Försterstelle bei der Forstbetriebsgemeinschaft Rhön-Saale im Landkreis Bad Kissingen antrat. Hier betreute er bis 2017 auf rund 2300 Hektar die zertifizierten Kommunalwälder von Oberthulba und Wartmannsroth im Unesco Biosphärenreservat Rhön. ro