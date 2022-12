Flugplatzerweiterung in Michelstadt löst nicht nur Freude aus

Odenwaldkreis 15.12.2022

Der Aero-Club Odenwald plant den Bau eines zweiten Hangars am Michelstädter Flugplatz. Hierfür soll der Wald rechts der Flugplatzgaststätte weichen müssen.

Kontroverse: Der Aero-Club Odenwald plant eine Erweiterung seines Flugplatzgeländes in Michelstadt. Für den Bau eines zweiten Hangars, der bis zu acht Flugzeuge Platz bieten soll, ist beabsichtigt, mindestens 840 Quadratmeter Wald zu roden. Im Vorentwurf des beauftragten Planungsunternehmens ist eine Fläche von rund 4500 Quadratmetern eingezeichnet, was in der Stadtverordnetenversammlung vom Dienstag die unterschiedlichen Positionen zu dem Bauvorhaben gefestigt hat. Außerdem soll das vollständige Gelände künftig als »Fläche für den Luftverkehr« geführt werden. Während eine Mehrheit aus CDU, ÜWG und FDP die Bedeutung des Flugplatzes und seiner Erweiterungsmöglichkeiten hervorhob, lehnten SPD und Bündnis 90/Grüne jegliche Ausbaupläne ab.

Diese stünden in keiner Weise in Einklang mit den Regelungen des Trinkwasserschutzes, warnten Andreas Kräuter und Klaus Bischoff (SPD) davor, sich über ein Gebot zur Errichtung von Schutzzonen nach dem hessischen Wassergesetz hinwegzusetzen. Diese schließe das Errichten von Flugplätzen aus; insofern handle es sich beim Flugplatz um einen Bestandsschutz aus der Zeit davor. Die Gegner des Ausbaus befürchten ferner, dass die zu rodende Fläche weit über das bekannte Ausmaß hinausgehen werde, was unvereinbar mit Maßnahmen gegen die Klimaveränderungen sei. Argumente, die Bedeutung des Flugplatzgeländes reiche weit über die Eigeninteressen der Sportfliegerei hinaus, ließen sie nicht gelten. Diese blieben im Bestand erhalten. Die mehrheitlich beschlossene Änderung des Flächennutzungsplans kommentierte Kräuter mit den Worten: »Ein finanzieller Vorteil wird eingetauscht gegen Natur.«

Erholungsanzeichen: Die Odenwald Tourismus GmbH (Michelstadt) verzeichnet nach den Einbrüchen in den Coronajahren einen Zuwachs an Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben im Odenwaldkreis. Dies geht aus einer Mitteilung des Tourismusverbands an die Abgeordneten des Odenwälder Kreistags hervor, in dem die Kennzahlen des zweiten Quartals sowie die für den Monat Juli vorgestellt werden. Als Datengrundlage dienen Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts, das Betriebe ab zehn Betten erfasst. Deutlich wird, dass trotz positiver Prognose, die Werte noch deutlich unter denen des Jahres 2019 liegen. Im direkten Vergleich sei ein Rückgang an geöffneten Beherbergungsbetrieben um 12 Prozent festzustellen.

Während 2019 noch 112 Betriebe erfasst wurden, seien es aktuell nur noch 99. Im direkten Vergleich liegt der aktuelle Wert an Übernachtungen mit rund 41.000 um zirka 10.000 unter den erfassten Übernachtungen im Juli 2019. In den Vergleichsmonaten 2020 und 2021 war ein Rückgang auf 30.600 beziehungsweise 34.800 zu verzeichnen. Der während der Pandemie zu verzeichnende Trend zur Verlängerung der Aufenthaltsdauer hat sich in das Gegenteil entwickelt. Mit durchschnittlich rund vier Tagen hielten sich die Gäste im Sommer fest ebenso lange am Urlaubsort auf wie 2019 (3,8 Tage). In den Jahren 2020 und 2021 betrug die durchschnittliche Aufenthaltszeit noch 4,4 beziehungsweise 4,3 Tage.

Kandidatur: Die Odenwälder Grünen ziehen mit dem 53 Jahre alten Lehrer aus Michelstadt Frank Diefenbach an der Spitze in den Hessischen Landtagswahlkampf. Wie die Partei mitgeteilt hat, setzte Diefenbach sich auf der Wahlkreisversammlung in Bad König als Direktkandidat gegen eine Bewerberin aus Erbach durch. Zur Stellvertreterin wurde Elisabeth Bühler-Kowarsch aus Oberzent gewählt, die seit über 30 Jahren für die Grünen in ihrer Heimatgemeinde und im Odenwälder Kreistag vertreten ist.

Diefenbach ist bei der letzten Landtagswahl über die Landesliste ins Hessische Parlament eingezogen. Seit 2021 gehört er auch dem Kreistag an. Ebenfalls zuletzt über die Landesliste ihrer Parteien konnten Rüdiger Holschuh (Oberzent, SPD) und Moritz Promny (Michelstadt, FDP) ein Mandat erringen. Das Direktmandat bei der Wahl 2018 ging an die Michelstädterin Sandra Funken (CDU), die ebenfalls wieder für den Landtag kandidiert. Die nächste Wahl zum Hessischen Landtag findet im Herbst 2023 statt. Durch eine Wahlkreisänderung wurde der Wahlkreis 53 (Odenwald), der bisher den Grenzen des Odenwaldkreises entsprach, um die Kommunen Neckarsteinach, Hirschhorn und Wald-Michelbach ergänzt.

Manfred Giebenhain