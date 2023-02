Flugplatz Mainbullau startet mit neuen Pächtern durch

Marcel Engler (40) und Dennis Hübscher (42) krempeln ihr Leben für Gaststätte um - »Zur Fliegerei« öffnet am 1. März

Miltenberg 28.02.2023 - 10:57 Uhr 2 Min.

Marcel Engler (links) und Dennis Hübscher freuen sich riesig über den Neustart ihres Gaststättenkonzepts "Zur Fliegerei".

Die Betreiber, beide ursprünglich aus Kahl, sind seit Jahrzehnten befreundet. Beide haben für diese Gaststätte auch ihr bisheriges Leben neu ausgerichtet und vor allem einiges an Geld in die Hand genommen. In den vergangenen zwei Jahren gab es einige Verluste an Gasthäusern und Kneipen in der Region zu vermelden. Umso mutiger erscheint es, dass zwei Männer auf dem Höhenplateau Mainbullau mit ihrer Gaststätte Zur Fliegerei ein neues Konzept passend zum Flugplatz betreiben.

Dem Neu-Röllbacher Marcel Engler ist die Gastronomie hinreichend bekannt. Er ist von Kind an in der Gaststätte seiner Eltern mit Theke, Küche, Service und Menschen vertraut. Als Betriebsleiter arbeitete er im Kleinostheimer Schluchthof, den er 13 Jahre lang auch mitführte. Er ist leidenschaftlicher Koch und wollte nochmal mit einem neuen Projekt durchstarten.

Mit der »Fliegerei« erfüllt er sich auch einen kleinen Traum: »Die Lage hier oben ist ausgesprochen reizvoll, die Aussicht ringsum grandios und wenn man auf der Terrasse sitzt, kann man den für mich sehr spannenden Flugverkehr beobachten. Die Fliegerei ist für mich ein aufregendes Thema. Selbst fliegen tue ich, zumindest im Moment, nicht. Erstmal heißt es, sich auf die Gaststätte zu konzentrieren.«

Bei Freund und Kompagnon Dennis Hübscher ist es eher umgekehrt. Er ist bereits Pilot, fliegt einen offenen Gyrokopter, den er auch in Mainbullau stationiert hat. Er ist gelernter Dachdecker und Industriemechaniker. In der Gastro hat er viele Jahre als Barkeeper Erfahrung gesammelt und er kocht leidenschaftlich gerne. »Auch ich werde sicherlich auch mal in der Küche stehen oder servieren, aber ich beschäftige mich hauptsächlich um den Verwaltungspart, während Marcel sich um den Küchenbereich kümmern wird. Ich bin seit zwei Jahren hier in Mainbullau und finde, dass dieser kleine, tolle Höhenort einer der schönsten Fleckchen in Deutschland ist. Die Sonnenuntergänge im Sommer sind hier wirklich legendär.« Dennis Hübscher hat sein Hobby Fliegen, schon vor zwei Jahren zum Beruf gemacht. Jetzt hat er seine Selbstständigkeit ausgeweitet, hat jetzt alles unter einem Hut, an einem Platz in Mainbullau vereint.

In der »Fliegerei« prägt auf einer wandfüllenden Fototapete das Bild einer Antonov AN 2, des größten, einmotorigen Doppeldeckerflugzeugs der Welt, den Gastraum. Es finden sich weitere Accessoires aus der Fliegerei, wie etwa ein Luftbild von Mainbullau und andere Kleinigkeiten. Hingucker ist ein selbst gebauter Stehtisch mit aufwendig verarbeiteter, imposanter Holzplatte. Die Einrichtung wirkt klassisch-elegant, die Hauptfarben sind beige, braun und grau.

Das Pure entspricht auch ihrer Intention ihres Gastrokonzepts: deutsche, klassische Gerichte - auch zum Mitnehmen - in überschaubarer Zahl, dafür aber qualitativ hochwertig und frisch, garantieren die neuen Pächter. Wichtig sei ihnen, vor allem wird mit Produkten aus der Region zu arbeiten. Sonderaktionen, wie zum Beispiel ein spezielles Tagesgericht, haben die beiden auch geplant. anke

Info: Zur Fliegerei öffnet an diesem Mittwoch, 1. März. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr, Samstag 11 bis 20.30 Uhr und Sonntag 11 Uhr bis 19.30 Uhr. Mehr Info unter https://www.zurfliegerei.de.

