Die Bau­ge­neh­mi­gung für die Ge­mein­schafts­un­ter­kunft in der Damms­feld­stra­ße 22 wur­de um zwei Jah­re bis 31. De­zem­ber 2025 ver­län­gert. Der Ge­mein­de­rat hat in der Ge­mein­de­rats­sit­zung am Mon­tag im Bür­ger­zen­trum mehr­heit­lich den ent­sp­re­chen­den Be­schluss ge­fasst.