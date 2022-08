Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Flüchtlingshilfe oder Arbeitskräfte-Import? - Unternehmer im Streit mit Miltenberger Landratsamt

Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen das Meldegesetz eingeleitet

Großwallstadt 11.08.2022 - 13:46 Uhr 3 Min.

Ein Maler arbeitet an einem Mehrfamilienhaus. Das Statistische Bundesamt teilt am 29.05.2019 zahlen zu Baufertigstellungen im Jahr 2018 mit. +++ dpa-Bildfunk +++



Mehr als 50 Flüchtlingen habe er so bislang helfen können, sagt Bartosz Dziadek und klagt: Jetzt werde er deswegen von deutschen Behörden verfolgt, Mitte Juni habe sogar die Polizei bei ihm vor der Haustür gestanden. Dziadek hat sich wegen »Drangsalierung« durch das Landratsamt hilfesuchend an unser Medienhaus gewandt hat: »Die haben bewaffnete Polizisten geschickt.«

Dass er es mit einigen »bürokratischen Formalitäten« nicht so genau nahm und nimmt, gibt er unumwunden zu, beruft sich dabei auf höchste Stellen: Die Bundesregierung, Bundeskanzler Scholz persönlich, habe doch der Ukraine und ihren Menschen »schnelle Hilfe« und eine Zuflucht versprochen. Jetzt aber drohe ausgerechnet ihm, dem Helfer, ein Bußgeld von 50.000 Euro.

Risse im Helfer-Bild

Bei den folgenden Recherchen unserer Redaktion bekommt das Bild des Samariters, das Dziadek von sich selbst zeichnet, jedoch Risse: Beim Landratsamt hat sich der Verdacht verfestigt, dass es dem vermeintlichen Fluchthelfer in erster Linie um den Import von Arbeitskräften für seine Zeitarbeitsfirma geht. Denn Dziadek ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Zeitarbeitsfirma MB-Service mit Sitz in Großwallstadt.

Dziadek hält dem entgegen: Das sei ja gerade Teil der Hilfe. »Die Leute wollen und brauchen Arbeit.« Deshalb habe er die ins Land geholten auch bei der Anmeldung und bei den notwendigen Formalitäten für eine Arbeitserlaubnis unterstützt. »Dafür brauchen sie zunächst eine Meldeadresse, und die habe ich ihnen gegeben.« Für die Flüchtlinge, so der Arbeitskräfte-Verleiher, sei Beschäftigung ein wichtiger Anker. Ohne diese blieben sie wochenlang sich selbst überlassen.

Beim Ausländeramt der Miltenberger Kreisverwaltung war man zunächst froh über die Dolmetscher-Dienste Dziadeks, der auch - ausgestattet mit entsprechenden Vollmachten - Dokumente der von ihm Betreuten gesammelt abholte. Irgendwann fiel im Einwohnermeldeamt jedoch einem Mitarbeiter auf, wie viele der Anmeldungen auf die gleiche Adresse ausgestellt wurden.

Am Ende waren es 49 Menschen, überwiegend Männer, die dort angeblich wohnen sollten - nicht in einem Wohnheim, sondern einem normalen Einfamilienhaus. Die vom Landratsamt in die Wege geleitete polizeiliche Überprüfung ergab: Keiner der dort gemeldeten hält sich derzeit dort auf, wahrscheinlich hat keiner das Haus jemals betreten.

Verstoß gegen Meldegesetz

Das wiederum zwang das Landratsamt zu handeln, denn dabei handelt es sich um einen Verstoß gegen Paragraf 19 des Bundesmeldegesetzes. Danach ist es verboten, »eine Wohnanschrift anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, wenn ein tatsächlicher Bezug weder stattfindet noch beabsichtigt ist«. Eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann.

Eine unmissverständliche Rechtsbelehrung darüber steht auf den »Wohnungsgeberbestätigungen«, die Kriegsflüchtlinge vorlegen müssen, um den sogenannten elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) zu bekommen. Auf Unwissenheit kann sich der Großwallstädter Unternehmer deshalb kaum berufen. Er hat die Bestätigungen unterschrieben - 49-mal.

Das Einschreiten des Landratsamts, stellt Sprecherin Susanne Seidel klar, richte sich nur gegen die Verstöße gegen das Meldegesetz. Zwar werfe die Praxis des Arbeitskräftevermittlers auch »moralische Fragen« auf, aber die wolle man seitens der Landkreisverwaltung nicht bewerten. Wenn der Großwallstädter helfen wolle, indem er Arbeit anbiete, könne er das auch bei den Flüchtlingen tun, die schon im Kreis sind, ergänzt Seidel. »Da braucht er sich nur vors Landratsamt stellen.«

Selektive Hilfstätigkeit

Dass Dziadeks Hilfstätigkeit zielgerichtet oder besser selektiv war, ist mehr als offensichtlich. Unter den 49 falsch gemeldeten Personen sind nur drei Frauen, alles andere sind erwachsene Männer. Laut Ausländerzentralregister sind von den 910.000 bis Mitte Juli in Deutschland registrierten Flüchtlingen aus der Ukraine 66 Prozent Frauen und Mädchen, dazu kommen noch die männlichen Kinder und Jugendlichen. Die Männerquote des Arbeitsvermittlers mit 93 Prozent ist ein klarer Hinweis, dass das Auswahlkriterium nicht Hilfsbedürftigkeit, sondern Verwendbarkeit war.

Bartosz Dziadek fehlt in der Frage jedoch jedes Unrechtsbewusstsein. Wenn er den Männern Gelegenheit biete, Geld zu verdienen, könnten die ihre Familien selbst versorgen. Mit der Anmeldung in seiner Wohnung habe er nur dafür sorgen wollen, dass sie so schnell wie möglich eine Arbeitserlaubnis erhielten.

Den falschen Anmeldungen hat das Landratsamt einen Riegel vorgeschoben. Auch ein Bußgeldverfahren habe es inzwischen eingeleitet, sagt Landratsamtssprecherin Seidel auf Nachfrage.

Gegen die betroffenen Ukrainer selbst, das betont Susanne Seidel, werde weder ermittelt, noch hätten sie Nachteile zu befürchten. Der elektronische Aufenthaltstitel und damit die Arbeitserlaubnis seien trotzdem gültige Dokumente. Als anerkannte Kriegsflüchtlinge könnten sie sich in der gesamten Europäischen Union frei bewegen und überall Arbeit annehmen.

Annika NAMYSLO & Georg KÜMMEL

Hintergrund: Elektronischer Aufentahltstitel (eAT) Der elektronische Aufenthaltstitel, im Gesetz ausschließlich als Dokument mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium bezeichnet, ist eine Kunststoffkarte im Scheckkartenformat, mit der ein Ausländer in Deutschland und der übrigen Europäischen Union sein Aufenthaltsrecht nachweist.