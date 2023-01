Flüchtlingsaufnahme überfordert Kreis Miltenberg

Hintergrund: Landkreis sucht weiter dringend Wohnraum für Geflüchtete

Im Idealfall sollen Geflüchtete nach der Notaufnahme möglichst schnell in dezentrale Unterkünfte im Landkreisgebiet umziehen, aber da gibt es das nächste Problem: der Wohnungsmarkt so gut wie leergefegt. Das Sozialamt ist deshalb laut Simone Greulich erneut auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten. Wer Wohnraum anzubieten hat - am besten wären leerstehende Häuser - kann sich per E-Mail unterkunft@lra-mil.de« im Sozialamt melden. Darüber hinaus werden weitere Unterbringungsmöglichkeiten für all jene gesucht, die mit Bleiberecht ausgestattet wurden.

Interessierte Eigentümer können sich in diesem Fall an die soziale Wohnungsbörse »Fair mieten« wenden, die Vermieter und Menschen zusammenbringt, die sozialen Wohnraum suchen. Das Projekt von Landkreises und Caritasverband will sozial Schwachen unabhängig von Alter, Herkunft und Konfession helfen. Die Wohnungsbörse ist per E-Mail unter fairmieten@caritas-mil.de erreichbar. ()