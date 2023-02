Flüchtlinge in Röllfeld: »Ruhe eingekehrt«

Notunterkunft: Kommen und Gehen in alter Schule - Stimmung vor Ort »sehr gut« - Mietvertrag überarbeiten

Klingenberg a.Main 27.02.2023 - 18:10 Uhr 1 Min.

Dient seit einigen Wochen als Notunterkunft für Flüchtlinge: die alte Grundschule in Röllfeld. Foto: Ralf Hettler

Mittlerweile sind die ersten afghanischen Flüchtlinge ein- und wieder ausgezogen - und »ich denke, es ist einigermaßen Ruhe eingekehrt«, sagt Bürgermeister Ralf Reichwein (CSU) auf Nachfrage. Auch seine Befürchtung, dass es beim Röllfelder Faschingsumzug Ärger geben könnte, bewahrheitete sich nicht. Aus einem einfachen Grund: »Zu diesem Zeitpunkt war die Notunterkunft leer«, so der Rathauschef. Lediglich der Sicherheitsdienst habe hin und wieder nach dem Rechten geschaut.

Mittlerweile wohnen in der alten Grundschule wieder afghanische Flüchtlinge: Am vergangenen Donnerstag bezogen 30 Männer zwischen 18 und 30 Jahren das Gebäude in der Langgasse, informiert Reichwein. Gemeinsam mit dem Stadtrat und dem Landratsamt habe er sich vergangene Woche einen Eindruck vor Ort verschafft. Die Stimmung in der Unterkunft und unter den Flüchtlingen sei »sehr gut«, so Reichwein. Bereits in dieser Woche sollen die ersten in dezentrale Unterkünfte verlegt werden - nur um Platz zu machen für neue Flüchtlinge: »Es ist möglich, dass diese und kommende Woche weitere Männer folgen«, so der Stadtchef. Das werde jetzt so ein ständiges Kommen und Gehen.

Die »normale Durchlaufzeit« beziffert Reichwein auf vier bis sechs Wochen. »Die Flüchtlinge bleiben also nur kurz.« Wohl auch deshalb schaut er nach seiner zuletzt geäußerten vehementen Kritik an den Behörden mittlerweile etwas gelassener auf den mit dem Landratsamt geschlossenen Mietvertrag für die Schule.

Zur Erinnerung: Nicht nur der Bürgermeister, sondern auch zahlreiche Stadträte hatten ihren Unmut darüber geäußert, dass in Röllfeld junge, männliche Flüchtlinge aus Afghanistan und nicht - wie laut Reichwein vom Landratsamt versprochen - Familien aus der Ukraine untergebracht werden. Die Auflösung des bis November geltenden Vertrags stand gar im Raum. Doch der Stadtrat entschied, dass zunächst alles beim Alten bleiben soll.

Die Verwaltung will nun mit dem Landratsamt »darüber reden, wie man sich annähern und einen neuen Vertrag formulieren kann«, so Reichwein. Denn, auch das machte der Stadtchef klar, Klingenberg wolle sich keineswegs um seine Verantwortung drücken. Nicht zuletzt sei es bei der kurzen Verweildauer doch beinahe egal, wer nun das Gebäude bewohne: afghanische Männer oder ukrainische Familien.

