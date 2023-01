Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Flotte Tänze, tolle Reden und viel Lokalkolorit

Prunksitzung: Bürgstadter Kreuzköpf servieren in der Mittelmühle sechs Stunden närrisches Programm - Viel Nachwuchs aus eigenen Reihen

Bürgstadt 29.01.2023 - 18:40 Uhr 2 Min.

Valentina Mai und Fabian Weigl bei ihrem Loblied auf die Väter. Tanzmariechen Sophie Albert in Aktion. Glänzend: Spektakulärer und schwungvoller Ausflug der Schautanzgruppe bei der Prunksitzung der Bürgstadter Kreuzköpf zurück in die goldenen 20er Jahre. Fotos: Annegret Schmitz

Atemberaubende Hebefiguren

Da saß jeder Schritt, die Hebefiguren ließen den Zuschauern den Atem stocken. Wirkten vor drei Jahren die Mädels der Minigarde noch ein wenig unsicher, faszinierten sie in diesem Jahr mit einem Winterwonderland-Schautanz.

Überhaupt sind die Tanzgruppen des CCC schon seit Jahrzehnten das Aushängeschild des Vereins und da kam in den jüngsten veranstaltungsfreien Jahren »noch eine Schippe drauf«. Und sogar ein neues Tanzmariechen ist aus Hut gezaubert worden: Sophie Albert ließ die Herzen der Zuschauer höher schlagen und zeigte, dass die Nachwuchsarbeit bei den Kreuzköpfen super klappt.

Auch in der Bütt dominierten die Eigengewächse. Mit Valentina Mai und Fabian Weigl standen zwei Jugendliche in der Bütt, die zunächst aus dem familiären Nähkästchen plauderten, Fabian outete sich als Mitglied des WEK, des Weigl'schen Einsatzkommandos, und Valentine beklagte sich, dass sie als Einzelkind allein die Eltern auf die Palme bringen muss. Um den häuslichen Frieden zu retten, sangen beide ein Loblied auf ihre Väter, was zumindest Papa Andreas zu Tränen rührte.

Dass ohne Klaus Helmstetter im närrische n Bürgstadt nichts geht, bestätigte er mit seiner Büttenrede. Er brachte eine gehörige Portion Lokalkolorit auf die Bühne, beklagte die langweilige Ortspolitik, da »es scheißegal ist, wer unter Hoffi Bürgermeister ist«, und erwartet, dass sich Max-Josef Eck und Gerhard Balles am Rollschuhplatz festkleben, damit der Soccer Court doch noch gebaut wird. Das Gegendere gibt ihm den Rest und so begrüßte er die anderen und die »andererinnen«.

Ernie und Bert (Christine und Erner Tausch) dürfen seit Jahren bei keiner Prunksitzung fehlen. Sie wussten, dass die geschotterte Fläche am Weingut Sturm der künftige Hubschrauberlandeplatz für die Hundsrück-Airline der Winzer ist. Sie hatten Tipps parat wie »Zieht Corona dich herunter, hilft dir nur ein Spätburgunder« und stellten fest, dass vegane Metzgereien eigentlich Blumenläden sind.

Ein Highlight des Abends war der Auftritt der Amorbacher Klostersänger, die inzwischen weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt sind. Leider war der Lärmpegel im Saal so hoch, dass vieles akustisch nicht zu verstehen war. Überhaupt hatte Sitzungspräsident Daniel Wörner, der souverän durch das Programm leitete, seine liebe Not mit den Schwätzern. Mehrfach bat er um Aufmerksamkeit für die Akteure und nachdem die Bitte »einfach mal die Babbel halten« nichts fruchtete, holte er den »Schweigefuchs« aus der Hosentasche.

Ein ortsfremder Büttenredner entführte die Zuhörer auf eine holländisch-schwäbische Reise und wer hätte es gedacht, ein Böhner kam als Nachtwächter auf die Bühne und schilderte so manch lustige Episode.

Herrliche »Scottish girls«

Als Überraschung trat dann Frank Niemert von Fastnacht-Verband Unterfranken auf die Bühne und ehrte den Sitzungspräsidenten Daniel Wörner und CCC-Vorsitzenden Andreas Mai mit dem Verdienstorden für ihr jahrzehntelanges Kreuzkopf- Engagement.

Nachdem das Männerballett als »Scottish girls of Centgraf mountain« die Bühnenbretter zum Beben gebracht hatten, endete das kurzweilige und beeindruckende Programm mit dem großen Finale.

Über die Ehrungen berichten wir mit Bild in Unser Echo.

ANNEGRET SCHMITZ