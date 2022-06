Flotte Tänzchen in der Regenpause: Obernburger Musikfest trotzt dem Wetter

101 Jahre Musikverein

Obernburg 26.06.2022 - 15:11 Uhr 2 Min.

Zackig und mitreißend ging es bei "feel Collins" und "wear my hat" von Phil Collins her.

Unbeeindruckt vom Wetter strömen immer mehr Gäste unter die Pavillons und Zelte: Nein, von äußeren Umstände lassen sich die Obernburger die Laune nicht verderben. Sie besorgen sich Cocktails und Flammkuchen, während die Band um Christian Schmitt ihre Ausrüstung ins Trockene bringt. Eine dreiviertel Stunde später können sie starten - und zwar mit Vollgas: Die vier Musiker reißen von Anfang an ihr Zuhörer mit. Die Regenpausen nutzen die Gäste für ein flottes Tänzchen vor der Bühne.

Schmitti and Friends heizten mit Songs wie "Listen to the Music" und "Lass die Sonne in dein Herz", einer Mischung aus gefühlvollen Texten und mitreißenden Rhythmen der Menge für eine Stunde ein. Sie lockten Fans aus der weiteren Umgebung an. So kam Daniela Schober aus Weckbach mit Kindern das erste Mal zum Musikfest, um die Band zu hören. Selbst als die Regentropfen nur so herab prasselten, ist die Weckbacherin gut gelaunt: "Trotz Regen haben wir Spaß und ich finde das Ambiente und alles drum herum passt perfekt."

Bereits das zweite Mal auf dem Musikfest ist Birgit Firsching. Die Eisenbacherin ist ebenfalls wegen Schmitti and Friends gekommen und erzählt begeistert: "Es ist super hier." Sie bereut es nicht, bei dem schlechten Wetter vor die Tür gegangen zu sein: "Trotz Regen ist die Stimmung gut." Jung und Alt ließen sich die Laune einfach nicht verderben.

Nicht mehr zu halten ist das Publikum dann um kurz nach 21 Uhr: Feel Collins tritt auf. Ob beim mitreißenden "Wear my Hat" oder beim gefühlvollen "You'll be in my Heart" von Sänger Phil Collins, die Zuhörer kamen bei der Coverband Feel Collins nicht mehr zur Ruhe und sangen, tanzten und jubelten mit. Immer wieder stachelte die Band um Sänger Markus Kunkel und Sängerin Kerstin Freund die Menge an. Es schien, als verdrängte so viel pure Lebensfreude die letzten Regentropfen.

Für Walter Berninger, erster Vorsitzender des Musikvereins, stand schon vorher fest, dass Feel Collins das "Highlight des Abends" wird. Gleichzeitig hoffte er auf besseres Wetter, damit auch am Samstag und Sonntag die Musiker zahlreiche Gäste anlocken. Der Auftritt der Bands am Freitagabend war eher außergewöhnlich. Der Obernburger Musikverein feiert sonst sein traditionelles Musikfest am letzten Juniwochenende mit einer Serenade am Samstagabend und einem Familiennachmittag am Sonntag.

Zum 100. Jubiläum plante der Verein vergangenes Jahr zusätzliche Auftritte am Freitag sowie einen Gottesdienst am Sonntag. Das ganze Programm haben die Musiker nun einfach für dieses Jahr zum 101-jährigen Bestehen übernommen. Berninger erzählt: "Die Planung stand schon im vergangenen Jahr. Am Dienstag haben wir mit den ersten Aufbauarbeiten begonnen. Wir sind ein tolles Team. Jeder weiß, wo er hinzulangen hat."

Am Samstag durften das Jugendblasorchester und das Blasorchester des Obernburger Musikvereins mit ihrer traditionellen Serenade glänzen. Am Sonntag läutete ein Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul den letzten Festtag ein. Nach dem Frühshoppen mit dem Musikverein Röllfeld kam am Nachmittag der Nachwuchs mit einer Schnupperstunde für Instrumente auf seine Kosten. Das Jugendblasorchester sorgte gemeinsam mit Frank, der Schrank und Seemannsgarnpulloverstricker, sowie dem Mönchberger Musikverein Harmonie für die weitere musikalische Unterhaltung.

Jennifer Lässig