Regisseur Florian Sigl präsentiert »The Magic Flute« im Erlenbacher Kino

Aschaffenburger am Film beteiligt

Erlenbach a.Main 03.02.2023 - 13:42 Uhr 3 Min.

Für Florian Sigl ist "The magic flute" der erste große Kinofilm und sein "absolutes Traumprojekt". Hauptdarsteller Jack Wolfe lebt in zwei Welten: Als Tim Walker im Mozarteum als Prinz Tamino in der Welt der Oper und der Fantasy - beides im neuen Film "The magic flute". Mozarts "Zauberflöte" als Coming-of-Age-Story in Fantasywelten mit spürbarer Liebe zur Musik.

Zum Start vor gut sieben Wochen formulierte Mitproduzent Fabian Wolfart das Ziel, mit dem Film »ein breiteres und vor allem jüngeres Publikum« anzusprechen. Ist man dabei mit Blick auf die bisherigen Besucherzahlen auf einem guten Weg?

In Deutschland sind wir auf einem ordentlichen Weg, aber es könnte noch weitaus mehr werden. Hierbei sind wir immer davon ausgegangen, dass der Film in seinen verschiedenen Veröffentlichungsschritten unterschiedliches Publikum erreichen wird. Dass Kino mit die größte Herausforderung für so eine Thematik wird, war uns bewusst. Echte Besuchermagnete sind in Deutschland meist nur die großen US-Filmreihen, klassische Kinderfilme und hin und wieder Komödien. Es folgen bei uns aber noch Download, Pay-TV, Stream und dann reguläres TV. Mit jedem Medium erreicht man andere Teile der Zielgruppe. In Österreich und Ungarn waren zum Beispiel anteilig bereits mehr Leute im Kino.

Können Sie kurz beschreiben, mit welchen Gefühlen und Vorstellungen Sie das Angebot aufgenommen haben, so ein Filmdebüt zu schultern?

Mit Ehrfurcht, Begeisterung, Respekt und Unglaube - ich hatte mir ja in unterschiedlichen Bereichen ein Handwerkszeug zugelegt, dass mein Debüt jedoch so ein Kaliber wird hatte ich nicht zu hoffen gewagt und mir auch nicht zwingend gewünscht. Da es aber mein absolutes Traumprojekt ist und ich auch wusste, dass eine derartige Chance womöglich nie wieder kommt, habe ich mich dazu entschieden es anzugehen und alles zu geben.

Welche Bedeutung hat die Rahmengeschichte mit Coming-of-Age-Story?

Sie hat formell den Zweck das Publikum, auch wenn es mit Oper bisher kaum in Berührung gekommen ist, langsam in diese fantastische Welt abtauchen zu lassen, die Möglichkeit zu schaffen, auch mal kurz in die Realität zurück zu kehren. Inhaltlich geht es in der Oper um das Finden seines eigenen Platzes in der Gesellschaft, die Initiation, aber auch um moralische Grundwerte. Das ist ganz klar Coming of Age und daher der Versuch es auch in der Rahmenhandlung der Gegenwart neu und zeitiger (»zeitgemäß«, hlin) zu interpretieren.

Welche Stationen in ihrer beruflichen Biografie haben Sie ermutigt, diese Aufgabe zu übernehmen?

Ich habe bereits sehr früh mich mit klassischer Musik auseinandergesetzt, intensiv verschiedene Instrumente erlernt und ernsthaft den Plan verfolgt Musiker und Dirigent zu werden. Dieses Wissen war essenziell, um mit unseren Partnern aus dem Musikbereich wie der Deutschen Grammophon, dem Mozarteum aber auch den Opernsängern zu kommunizieren und sie von unserem Projekt zu begeistern. Aus filmischer Sicht habe ich als Produzent und Regisseur bereits Hunderte nationale und internationale Werbungen umgesetzt. Gerade die Berufserfahrung in den USA war hilfreich, um das System Film mit seinen sehr unterschiedlichen Facetten kennen zu lernen. Zudem bin ich auch seit über zehn Jahren Dozent an der Filmakademie Baden-Württemberg, wodurch ich ganz automatisch auch einen Antrieb habe mich selbst stets weiterzubilden.

Die Stiftung Mozarteum lobte, dass es gelungen sei, die »Zauberflöte« in ein »neues, zeitgemäßes Märchen« einzubinden. Ist es ein wichtiges Ziel, mit dem Film auch vor allem bei jungen Besuchern Interesse für die Mozartoper zu wecken?

Unbedingt. Musik ist eine der ursprünglichsten Formen wie wir uns ausdrücken. Gerade Mozart berührt Menschen jeden Alters und aus allen Kulturkreisen. Dies gilt es zu erhalten und die Liebe für die klassische Musik weiterzugeben.

Hintergrund: Der Film und das Filmgespräch Zum Inhalt laut Presseheft: Nichts erträumt sich der 17-jährige Tim Walker mehr, als die legendäre Mozart International School zu besuchen, wo sich bereits sein Vater zum Sänger hatte ausbilden lassen. Der lässt seine Kontakte spielen und erfüllt seinem Sohn den sehnlichen Wunsch. Er nimmt Tim aber auch das Versprechen ab, ein damals von ihm aus der Schule entwendetes Buch über "Die Zauberflöte" dorthin zurückzubringen. Als der Junge das Buch wieder an seinen Platz in der Bibliothek stellt , wird er durch ein geheimnisvolles Portal in eine fantastische Zauberwelt befördert, in der er als Prinz Tamino mit dem Vogelfänger Papageno, die entführte Prinzessin Pamina zu retten versucht. Immer wieder wechselt Tim zwischen den Welten. Während er in der Schule lernt, erlebt er als Tamino in der Zauberwelt ein Abenteuer, wie er es sich niemals hätte vorstellen können - und von dem die Zukunft beider Welten abhängt? Das Filmgespräch: Der Film läuft im Original mit Untertiteln im Kino Passage am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, mit Regisseur Florian Sigl und Tonmeister Eckhard Kuchenbecker über den Film zu sprechen.