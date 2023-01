Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Florian I. und Madeleine I. regieren Bürgstadter Kreuzköpf

Prinzenpaar gekürt

Bürgstadt 09.01.2023 - 15:02 Uhr < 1 Min.

Die Kreuzköpf werden in diesem Jahr von Florian I. und Madeleine I. regiert, ihnen zur Seite steht das Kinderprinzenpaar Samuel I. und Maya I.

Die Kinder Samuel Meyer-Bothling und Maya Englert-Naun kennen sich schon seit dem Kindergarten. Der elfjährige Samuel besucht das Gymnasium in Miltenberg und ist leidenschaftlicher Fußballer. Die zwölfjährige Maya geht in die Amorbacher Realschule, tanzt in der kleinen Garde und näht und bastelt gerne, wenn sie nicht auf Inlinern unterwegs ist.

Prinz Florian I. (Wörner) ist der Bruder des Sitzungspräsidenten und wenn er nicht gerade als Prinz unterwegs ist, arbeitet er als kaufmännischer Angestellter. Das Kreuzkopf-Virus hat ihn seit Kindesbeinen fest im Griff, schon mit zehn Jahren stand er in der Bütt, war 2000 als Kinderprinz unterwegs und ist nun in der Showtanzgruppe und im Männerballett unverzichtbar.

Die 34-jährige Madeleine I., die ebenfalls Wörner heißt, ohne mit dem Prinz verheiratet zu sein, verdient sich ihre Brötchen als Industriekauffrau und ist von Kindesbeinen mit von der Partie, wenn es darum geht, Fasching zu feiern.

Das Prinzenpaar hatte ein paar klare Regeln für die Narrenschar mitgebracht. So darf das böse C-Wort bis Aschermittwoch nicht gesagt werden, es befahl gute Laune und verbot jede Meinungsverschiedenheit. Die Elferräte wurde verpflichtet, das Prinzenpaar niemals auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Als Gegenleistung dürfen sie beim Orden verleihen helfen und Küsschen verteilen.

Abordnungen der benachbarten Faschings- und Karnevalsvereine machten dem neuen Prinzenpaar ihre Aufwartung und auch Bürgermeister Thomas Grün freute sich, dass die Kreuzköpf endlich wieder feiern dürfen. Er gestand, zwei Jahre lang für die Narren gespart zu haben, aber wenn man zwei Mal nichts zusammenspart, bleibt zum Schluss auch nichts übrig.

Annegret Schmitz