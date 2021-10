Florian Grimm neuer Diakon für der Pfarreiengemeinschaft Obernburg

Florian Grimm ist seit 15. September ständiger Diakon der Pfarreiengemeinschaft Obernburg, Mömlingen und Eisenbach.

In der Predigt ging der Diakon auf das Licht in der Osternacht ein. Er sagte, dass ihm wichtig sei, das Licht Christi mit seiner Botschaft und seinem Handeln nicht im Kirchenraum zu konservieren. Die Feier begleitete Markus Heinrich an der Orgel. Die Kommunionskinder brachten Gaben zum Altar und trugen Fürbitten vor.

Einige Fragen beantwortete der Diakon in einem Gespräche mit dem Medienhaus:

Herr Grimm, wann haben Sie für sich entschieden, dass Sie Diakon werden wollen?

Für einen geistlichen Beruf wie es beim Diakon der Fall ist, kommt für mich immer auch das Thema Berufung mit ins Spiel. Berufung lässt sich meist nicht auf einen bestimmten Punkt festlegen. Es ist eher ein längerer Prozess. Bei mir war es so, dass ich angeregt durch das Beispiel eines befreundeten Diakons schon während der Ausbildung zum Bäcker den Ruf zum ständigen Diakon verspürt habe. Wenig später habe ich dann auch am Schriftenstand der Kirche einen Infoflyer zur Ausbildung ständiger Diakone, den ich auch heute noch besitze, in die Hände bekommen. Von diesem Zeitpunkt an habe ich mich dann auf den Weg zum ständigen Diakon gemacht.

Wie verlief ihre Ausbildung zum Diakon?

Ich wollte den Dienst als Diakon mit einer guten und soliden theologischen Ausbildung antreten. Deshalb habe ich auf dem Zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt, um anschließend Katholische Theologie studieren zu können. Noch während des Studiums, das ich 2014 als Diplom-Theologe abgeschlossen habe, startete ich in die bistumsinterne Ausbildung zum ständigen Diakon mit dem Interessenten- und Bewerberkurs mit monatlichen praktischen und geistlichen Einheiten zur Vertiefung der eigenen Berufung. Während dieser Zeit begann dann ein Gemeindepraktikum über 18 Monate. Nach verschiedenen Prüfungen hat mich Bischof Franz Jung dann am 20. Oktober 2018 zum Diakon geweiht. Danach schloss sich noch eine zweijährige Berufseinführungsphase an und danach war der Weg frei als hauptberuflicher Diakon zu arbeiten.

Was haben Sie früher beruflich gemacht?

Die Ausbildung zum ständigen Diakon verläuft ja im Bistum Würzburg parallel zu einem Zivilberuf, in meinem Fall war es Bäcker. Nach dem Studium der Katholischen Theologie habe ich mich dann dafür entschieden in der Mittagsbetreuung einer Grundschule zu arbeiten. Zuletzt war mir die Leitung der Mittagsbetreuung anvertraut. Zudem habe ich dann noch diverse Bürotätigkeiten ausgeübt. Als Gästeführer habe ich auch viele Touristengruppen begleitet. Bei der Wahl dieser Tätigkeiten war es mir immer wichtig, einen Großteil der Arbeit mit Menschen zu arbeiten.

Welche Ziele haben Sie sich in ihrer neuen Aufgabe gesetzt?

Der Heilige Johannes Paul II hat mehrfach den Satz "Der Weg der Kirche ist der Mensch." in Erinnerung gerufen. Und dieser Satz ist für mich eine gute Zielperspektive für meine pastorale Arbeit. Mir ist es wichtig, Menschen zu begegnen und in den Höhen und Tiefen des Lebens und des Glaubens zu begleiten. Ich hoffe, dass mir das bei meiner neuen Aufgabe gelingt.

Wo liegt der Schwerpunkt ihrer künftigen Arbeit?

Wo genau die Schwerpunkte in der Pfarreiengemeinschaft liegen werden, ist noch nicht ganz klar, da ja im Moment die pastoralen Räume entstehen sollen und dies dann im Team noch besprochen wird.

Was fasziniert Sie am katholischen Glauben?

Ich spreche lieber vom christlichen Glauben. Der Glaube an einen personalen Gott, der in Jesus Christus uns Menschen entgegenkam und auch heute noch kommt, das fasziniert mich immer wieder neu. Unser Gott thront nicht fernab von uns Menschen. Nein, er weiß um all die Sorgen und Nöte, die Menschen belasten. Er kennt auch all die Freuden, die uns bewegen. Und der Glaube schenkt die Hoffnung, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern nach dem Tod eine andere neue Seinsweise auf uns wartet, von der wir jetzt nur in Bildern sprechen können.

Wie leben Sie Ihren Glauben im Alltag?

Für mich ist die gottesdienstliche Feier und das Stundengebet die wichtigsten Kraftquelle im Alltag. Gerade bei den Psalmen kommen alle menschlichen Gefühle vor Gott zur Sprache. Es ist sehr wohltuend, zu wissen, dass ich in einer großen Gebetsgemeinschaft auf der ganzen Welt eingebunden bin. All das, was ich in der gottesdienstlichen Feier und im Stundengebet geschenkt bekommen habe, darf ich auch andere weitergeben. So kann ich die Beziehung zu Gott und untereinander gut pflegen.

Sie sind geweiht und verheiratet. Wie stehen Sie dem Zölibat gegenüber?

Der Zölibat hat in sich einen großen Wert. Wer im Zölibat lebt, kann sein Leben ganz auf Gott und die Mitmenschen ausrichten. Auch bei uns Verheirateten kann es gelingen. Das zeigen ja wir Diakone und auch die Priester der unierten Ostkirchen.

Welche Aufgaben haben sie als Diakon?

Die Aufgaben eines Diakons in einer Gemeinde sind vielfältig. Das beginnt mit der Assistenz bei der Heiligen Messe, wo dem Diakon die Aufgabe zufällt, das Evangelium zu verkünden. Dann gibt die Leitung von Tauffeiern, Trauungen, Beerdigungen, Wortgottesfeiern und Andachten. Dazu kommen Religionsunterricht und Predigtdienst, Vorbereitungen auf den Sakramentenempfang und schließlich karitative Aufgaben wie das Besuchen von Senioren und Kranken und natürlich noch vieles mehr.

Wie ist ihr bisheriger Eindruck von den Menschen in der neuen Pfarreiengemeinschaft?

Ich bin einen knappen halben Monat hier und habe bis jetzt sehr offene, freundliche, hilfsbereite herzliche Menschen erlebt. Das erleichtert das Eingewöhnen doch schon sehr.

Zur Person: Florian Grimm Geboren wurde Florian Grimm 1982 in Miltenberg. Er wuchs in Schneeberg auf, wo er in der Ministrantenarbeit und in vielen anderen Bereichen der Pfarrei erste Erfahrungen sammelte. Nach einer Ausbildung und beruflicher Tätigkeit als Bäcker hat sich Grimm entschlossen, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachzuholen, um anschließend in Würzburg Theologie zu studieren. Grimm ist seit 2015 verheiratet und wohnt mit seiner Ehefrau in Amorbach. 2018 wurde er zum ständigen Diakon geweiht und war bisher in der Pfarreiengemeinschaft St. Martin Miltenberg-Bürgstadt als Diakon im Zivilberuf tätig. Weil er in den nächsten drei Jahren noch die Ausbildung zum hauptberuflichen Diakon durchlaufen wird, kann er zunächst nur zur 50 Prozent in den Gemeinden sein. Die restliche Zeit wird die Ausbildung in Anspruch nehmen. Auf seine Aufgabe, sich als hauptberuflicher Diakon in das Gemeindeleben einbringen zu dürfen, freut sich Grimm sehr. ro