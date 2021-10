Flächennutzungsplan und Bebauungsplan für ehemalige Kleiderfabrik Geis gebilligt

Bauzaun statt Fußweg. An der ehemaligen Kleiderfabrik Geis in der Großostheimer Straße/Nordring müssen Fußgänger auf die Straße ausweichen, weil ein Bauzaun den Gehweg versperrt. Der Gemeinderat hat am Dienstag in der Gemeinderatssitzung dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan "Wohnverträgliche Nutzung" mehrheitlich zugestimmt. Der Punkt wurde auf die Tagesordnung gesetzt, damit der Gehweg schnellstmöglich wieder genutzt werden kann.