Fitness-Abenteuer mit Spaßfaktor

Bewegt ins neue Jahr: Spielerisch die sportlichen Jahresvorsätze umsetzen mit "Ring Fit Adventure" für die Nintendo Switch

Miltenberg 04.01.2022 - 12:22 Uhr

Fitnessspiel mit großem Spaßfaktor - Ob Workout- oder Abenteuermodus: Flexi zeigt links im Bild wie einzelne Übungen ausgeführt werden. Auf der Verpackung bekommt man bereits kleine Einblicke, was einen im Spiel erwarten wird. Im Ringfit-Karton sind das Konsolenspiel und das dazugehörige Equipment wie Ring und Beingurt enthalten.

Nintendo brachte für die Spielekonsole Switch im Oktober 2019 das Fitness-und Bewegungsspiel heraus, das mit Spaßfaktor und wenig Aufwand zu Hause trainieren lässt. Zu Beginn des ersten Lockdowns 2020 war es sehr gefragt und ist auch heute noch eines der beliebtesten Konsolenspiele. Nachgefragt bei der Nintendo-Pressestelle gehört "Ring Fit Adventure" mit 12,21 Millionen Verkäufen aktuell zur Top 10 der Switchspiele (Stand November 2021). Neben dem großen Abenteuer bietet das Spiel auch die Möglichkeit, vorgegebene Workouts zu machen oder sich diese kunterbunt selbst zusammen zu stellen. Auch Rhythmus- und Minispiele können absolviert werden und so ist ein langfristiges Fitnessvergnügen für Jung und Alt unter Anleitung gewährleistet.

Konsole benötigt

Zum Spielen braucht es eine Nintendo Switch Konsole und das Spiel mit dem dazugehörigen Equipment (dieses besteht aus Ring und Beingurt). In Ring und Gurt werden die Controller gesteckt - der Gurt am linken Oberschenkel befestigt und der Ring mit beiden Händen auf Bauchhöhe gehalten. Dieser dient durch drücken, ziehen und drehen nicht nur als Trainingszubehör, sondern ermöglicht die Steuerung im Spiel. Wer sich jetzt fragt, was an drücken und auseinanderziehen eines Rings anstrengend sein soll, der wird spätestens beim Spielen eines Besseren belehrt und ins Schwitzen gebracht. Verschiedene Schwierigkeitsstufen intensivieren die Ausführung. Es wird im Spiel nur die tatsächliche Trainingszeit - also nur dann, wenn Action herrscht - festgehalten. So erhält man einen guten Überblick.

Duell per Fitnessübung

Trainieren und dabei die Welt retten - das Herzstück ist der Abenteuermodus: In verschiedenen Welten treibt der Bodybuilder-Drache Drako sein Unwesen und legt einen Schatten übers Land. Überall hat er seine Verbündeten, die ihm helfen. Ziel ist es, mit Hilfe von Ringo - dem sprechenden Ring - Drako das Handwerk zu legen. Und zwar nicht vom Sofa aus, sondern mit vollem Körpereinsatz. Es gibt über 100 Level zu durchlaufen, Aufträge zu erfüllen, gegen sportliche Monster zu kämpfen und nicht zu vergessen: den sportbesessenen Drachen Drako am Ende jeder Welt durch Fitnessübungen zu duellieren und sein Vorhaben zu stoppen.

Um die Welten zu durchqueren wird auf der Stelle gelaufen - so bewegt sich die Spielfigur rennend auf ihrem Weg fort. Ebenso wird gesprungen, gefahren, geflogen oder gepaddelt, um voran zu kommen. Immer wieder begegnet man kleinen Monstern, die es bei einem Fitness-Kampf mit Übungen zu besiegen gibt. Sie haben verschiedene Farben und können so leichter mit den jeweiligen Übungsfarben bekämpft werden - Arme, Bauch, Beine und Yoga sind in eigene Farben eingeteilt. So erkennt man direkt, für welche Körperregion die jeweiligen Übungen geeignet sind. Man spielt neue Übungen frei und erhält so eine bunte Mischung, die man im Abenteuermodus im Gepäck hat, um die Kämpfe- und Fitnesseinheiten zu bestreiten. So ist auch bei den verschiedenen Welten Abwechslung geboten, die im Prinzip gleich aufgebaut sind, aber von Level zu Level länger und anspruchsvoller werden.

"Ring Fit Adventure" ist ein Spiel mit bunt gefächerten Möglichkeiten - das Bewegung, Motivation und Spaß bei Jung und Alt weckt, und durch das abenteuerliche Erlebnis die Anstrengung schnell vergessen lässt.

tin

Hintergrund: Ring Fit Adventure im Selbsttest Nach 20 Spieltagen bin ich in Level 91 angekommen und immer noch motiviert. An antriebslosen Tagen war ich spätestens im Abenteuermodus wieder motiviert, mich körperlich auszupowern. Die Bedienung des Spiels sowie das Equipment haben ein einfaches Handling und ermöglichen einen reibungslosen Start. Ring Fit Adventure besticht mit dem spielerischen Aspekt im Vordergrund, wodurch der Körpereinsatz leichter fällt. Der Ring "Ringo"- der wie ein Trainingsbuddy anfeuert und durch das Abenteuer führt - motiviert ebenfalls (auch, da er als Trainingsgerät agiert, vibriert und bei Übungen eingebunden wird). Auch die Anleitung jeder Übung durch Flexi (einer genderneutralen Figur) ist hilfreich und dient als Trainer am linken Rand um sich Körperhaltung und Ausführung der Übungen abzuschauen. Jeder kann in seinem Tempo das Spiel durchlaufen. Der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit verringert oder gesteigert werden und verschafft so eine andere Intensität des Trainings. Auch an Wassertrinken und Pausen wird erinnert, und durch nur einen Klick kann man sich diese jederzeit nehmen. Ein rundum gelungenes Spielabenteuer - das Bewegung und einen großen Spaßfaktor für jeden bereit hält, Körpereinsatz fordert und zum Schwitzen bringt. tin