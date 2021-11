Fischers Kreuz in Obernburg hergerichtet

Erinnerung an Mord vor 225 Jahren

Hergerichtet hat der Obernburger Landwirt Bruno Fischer das Fischers Kreuz am nordöstlichen Rand des Waldgebietes "Roter Busch". Die Gedenkstätte erinnert an den Tod des jungen Burschen Frantz Josef Fischer, der am 6. September 1796 in Obernburg von den Franzosen grausam ermordet wurde.

Das aus rotem Buntsandstein bestehende Kreuz steht auf einem nach oben abgerundeten Sockelstein. Auf der Frontseite ist der Gekreuzigte, der erhaben herausgemeißelt ist, zu erkennen. Auf der Vorderseite des Sockelsteines ist die Inschrift »1796 den 6. Sep. ist hier von den Franzosen ermordet worden der Jüngling Frantz Joseph Fischer demselben verleihe Gott die ewige Ruhe. Amen!« eingemeißelt. Die beiden Obernburger Ernst Reis und Alois Roos sowie die Familie Bruno Fischer haben sich wiederholt um die Sauberkeit und Ausgestaltung der Gedenkstätte gekümmert.

Der Stein erinnert daran, als eine 600 Mann starke Abteilung der am 3. September 1796 bei Würzburg geschlagenen französischen Revolutionsarmee am 6. September Obernburg erreichte. Hier kam es zum Gefecht mit den in Obernburg einquartierten österreichischen Jägern am Unteren Tor und in den Weinbergen. Auch die Stadt wurde beschossen. Ein Teil der Bewohner flüchtete über den Main in den Forstwald, ein anderer Teil suchte Schutz im Roten Busch. Zu dieser Zeit verließen die drei junge Burschen Frantz Josef Fischer, Peter Happel und Konrad Herrmann ihr Versteck im Roten Busch, um nachzusehen, was draußen zuging. Sie wurden in der Nähe der Altmaueräcker von den Franzosen erblickt, verfolgt und nur zwei konnten den schützenden Wald erreichen. Fischer wurde am Waldrand eingeholt und grausam ermordet. Sein Körper hatte 33 Hieb- und Stichwunden. Nur noch wenige Schritte und auch Franz Josef Fischer hätte das rettende Dickicht des Waldes erreicht.

Martin Roos