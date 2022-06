Fischaufstiegsanlage Wallstadt wird konkreter

Gemeinderat: Kritik an dauerhafter Veränderungen im Umfeld der Schleuse - Realisierung zwischen 2026 bis 2029

Kleinwallstadt Donnerstag, 02.06.2022 - 00:00 Uhr

Nach Jah­ren des Still­stan­des kommt jetzt wie­der Be­we­gung in die ge­plan­te Bau­maß­nah­me ei­ner "Fi­schauf­s­tiegs­an­la­ge Wall­stadt". Nach der Vor­stel­lung ei­ner ers­ten kon­k­re­te­ren Pla­nung in der Ge­mein­de­rat­sit­zung am Mon­tag ist aber auch klar, dass bis zu ei­ner mög­li­chen Rea­li­sie­rung im Zei­traum 2026 bis 2029 noch viel Be­ra­tungs- und In­for­ma­ti­ons­be­darf be­steht und bis da­hin noch ei­ni­ge Stei­ne aus dem Weg ge­räumt wer­den müs­sen.