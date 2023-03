Film »Embrace - Du bist schön« und Sängerin Susa füllen den Kinosaal

Hintergrund: »Embrace - du bist schön«

"Embrace - Du bist schön« ist ein australischer Dokumentarfilm von Taryn Brumfitt aus dem Jahr 2016 in englischer Sprache, der sich mit dem Schönheitsideal der Frau in der westlichen Welt auseinandersetzt. Die deutsche Schauspielerin Nora Tschirner hat »Embrace« mitproduziert und ist eine der Protagonistinnen im Film. Die deutsche Fassung ist in der Originalsprache Englisch mit Untertiteln. Die Aktivistin Taryn Brumfitt zeigt in dem Streifen ihren Kreuzzug gegen überzogene Schönheitsideale, die Menschen weltweit dazu bringen, ihren Körper zu hassen. Sie setzt sich für ein positives Selbstbild ein und regt dazu an, die eigene Körperwahrnehmung zu ändern.