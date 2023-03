Feuerwehren im Kreis Miltenberg rüsten sich für heiße Sommer

Neue Herausforderungen

Miltenberg 14.03.2023 - 11:31 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Podium bei der Kommandantenversammlung mit (von links) die Kreisbrandinspektoren Patrick Walter, Albert Klug und Hauke Muders, Landrat Jens Marco Scherf, Bürgermeister Andreas Amend und Marcel Fleckenstein (Sachgebietsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt) sowie stehend Kreisbrandrat Martin Spilger. Mehrere Stunden war die Feuerwehr bei einem Waldbrand zwischen Eschau und Collenberg im Einsatz.

»Auf unsere Wehren ist immer Verlass«, würdigte Landrat Jens Marco Scherf die großartigen Leistungen aller Aktiven sowie die praktizierte Kooperation untereinander, mit anderen Rettungsorganisationen und dem Landratsamt. Auch zu Beginn der Pandemie, als niemand von der Gefährlichkeit des Virus gewusst habe, seien sie zu Einsätzen ausgerückt. Scherf dankte auch allen Gemeinden, die ihre Feuerwehren unterstützen. Wichtig sei es nun, genügend Nachwuchs zu rekrutieren. Der Landrat betonte die wichtige Rolle der Feuerwehrleute. Scherf: »Zeigen Sie sich offensiv und vermitteln Sie nach außen, welches Vorbild Sie sind.«

Ausbildung intensiviert

Kreisbrandrat Martin Spilger stellte die neu aufgestellte Kreisbrandinspektion vor, in der unter anderem ein neuer Bereich für die Ausbildung installiert wurde. Dieser wird geleitet von Kreisbrandinspektor Patrick Walter, dem die Kreisbrandmeister Hüsamettin Arslan und Thomas Keller zur Seite stehen. Aus ihren Inspektionsämtern verabschiedet hätten sich Thomas Zimmermann, Jürgen Dietz, Jürgen Klement und Fabian Hahn. Spilger wies unter anderem auf eine neue Regelung hin, die es nun ermögliche, Ehrenkreisbrandmeister zu ernennen.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2022 (siehe Kasten) betonte der Kreisbrandrat, man habe die Ausbildung weiter vorangetrieben, und verwies auf 84 Teilnehmer beim Basismodul der modularen Truppausbildung, 48 bei der Abschluss und 180 bei der Ersten Hilfe, 54 bei den Maschinisten und 43 beim Türöffnungsseminar.

Erhöhte Brandgefahr

2023 könne man 161 Plätze an den Feuerwehrschulen besetzen, so Spilger, sowie 20 zusätzliche Plätze über andere Kontingente. Die Pandemie habe auch Auswirkungen auf die Zahl der Absolventen der nun wieder geöffneten Atemschutzübungsstrecke und des Brandübungscontainers gehabt wie auch die Leistungsprüfungen, bedauerte Spilger. Für 2023 hätten sich aber bereits 48 Feuerwehren für Leistungsprüfungen gemeldet.

Der Kreisbrandrat ging weiter auf die immer trockener werdenden Sommer ein, in denen die Wehren fast täglich mit Wald- und Vegetationsbränden gefordert seien: Im Sommer 2022 habe es 294 solche Einsätze gegeben, darunter 109 Kleinbrände, 104 Mittelbrände, zwei Mittelbrände mit gefährdeten Personen, 35 Brände an Gebäuden und 44 Großbrände in Feld und Wald mit Flächen von jeweils über 1000 Quadratmeter. Feuerwehren und Gemeinden bereiteten sich darauf vor und beschafften Gerät, so Spilger.

Seiner Einschätzung nach besteht auch weiterhin das Risiko von Strom- und Netzausfällen. Er erklärte weiter, dass die Integrierte Leitstelle erneuert und ein neues Einsatzleitsystem kommen werde. Man habe mehrere Hilfeleistungskontingente nach München gemeldet, teilte Spilger mit und stellte fest, Stadt und Landkreis Aschaffenburg sowie Landkreis Miltenberg hätten mit Abstand die meisten Kontingente gemeldet. Auch plane man einen Fahrzeugpool, dessen Geräte als Ersatz oder Zusatz in den Einsatz fahren könnten, sowie einen Personalpool, für den mehrere Wehren Aktive gemeldet haben.

Nachwuchs für Einsatzabteilung

Kreisjugendfeuerwehrwart Joao Lopes Meira bezifferte die Mitgliederzahl der Kreisjugendfeuerwehr im Landkreis aktuell auf 581, davon seien 409 Jungs und 172 Mädchen. 2022 seien 66 Jugendliche in die aktive Wehr übernommen worden, es habe 106 Zugänge gegeben und 57 Abgänge. Im vergangenen Jahr seien 2930 Übungsstunden absolviert worden mit 4965 Jugendwart- und Betreuungsstunden, 433 Abzeichen seien abgelegt worden.

In der Kinderfeuerwehr gebe es 402 Mitglieder (289 Jungs, 113 Mädchen), wobei 541 Übungsstunden geleistet wurden mit 816 Kinderwart- und Betreuungsstunden. 116 Kinderflämmchen wurden vergeben. Meira, der kürzlich zum Kommandanten der Miltenberger Feuerwehr gewählt wurde, kündigte seinen Rücktritt vom Amt des Kreisjugendfeuerwehrwarts an, ein Nachfolger muss noch gewählt werden.

Kreisbrandinspektor Hauke Muders würdigte am Ende der Versammlung die gute Arbeit des neuen Kreisbrandrats Martin Spilger und stellte fest, dass er »genau der Richtige« sei.

Löschgeräte in Waldgebieten

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Bürgermeister Andreas Amend seine Gemeinde vorgestellt und gezeigt, wie Altenbuch die Feuerwehr unterstützt. In den jüngsten acht Jahren habe man 1,7 Millionen Euro in die Sicherheit investiert. Alle Investitionen dienten der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Wehr, stellte Amend fest und bezeichnete es aufgrund der Lage Altenbuchs inmitten eines großen Waldgebiets als notwendig, hier entsprechendes Löschgerät zu stationieren und eine spezielle Einsatztruppe aufzubauen. Umrahmt wurde die Versammlung von den Dorfmusikanten Altenbuch.

Originaltext Landratsamt/bam

Zahlen und Fakten: Spilger nannte zudem mehrere statistische Daten. So habe es 2022 79 Wehren im Landkreis gegeben: 74 Freiwillige Feuerwehren, vier Werkfeuerwehren und eine Betriebsfeuerwehr. Insgesamt gebe es 2.748 Feuerwehrdienstleistende - 2.443 Männer und 305 Frauen -, darunter seien 906 Atemschutzgeräteträger. Im Jahr 2022 hätten die Wehren 2.251 Einsätze mit 38.269 Personalstunden geleistet, 319 Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Über die Hälfte der Einsätze seien technische Hilfeleistungen gewesen (1.269), dazu 666 Brandeinsätze, 22 ABC-Einsätze und 96 Sicherheitswachen sowie 198 sonstige Tätigkeiten, listete er auf. Er ging auf einige Einsätze ein und kündigte die Feuerwehr Trennfurt als künftigen Standort für den Abroller Gefahrgut an, der vermutlich im dritten Quartal 2023 geliefert wird.