»Feuerwehr meets Römerlauf« in Obernburg

Brandschützer nehmen fünf Kilometer unter die Sohlen

Obernburg 30.05.2022 - 13:08 Uhr < 1 Min.

Start zum Lauf "Feuerwehr meets Römerlauf" am Oberen Tor.

Marc Hein vom Organisations-Team erklärt: »Weil die Römerläufe in den letzten beiden Jahren wegen Corona ausgefallen sind, wollten wir endlich mal wieder beim Laufen zusammenkommen und trotz des Ausfalls durch Corona zum einen Präsenz für den Römerlauf und zum anderen den Zusammenhalt unserer Feuerwehren zeigen.« Hein hofft, dass der Römerlauf in Obernburg im kommenden Jahr wieder in gewohnter Form stattfinden kann.

Martin Roos