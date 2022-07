Feuerwehr Elsenfeld erhält jährlichen Zuschuss

Dienstleistungen für externe Organisationen wird honoriert - Geld kommt Vereinsarbeit zugute

Elsenfeld 22.07.2022 - 12:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Elsenfeld erhält künftig einen jährlichen Zuschuss für die Vereinsarbeit. Der Zuschuss wird in der Höhe nicht festgelegt und beträgt 50 Prozent des erwirtschafteten Überschusses der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Klingenberg und der weiteren Dienstleistungen außerhalb des Feuerwehrdienstes.

Seit Anfang 2021 besteht zwischen dem Markt Elsenfeld und der Stadt Klingenberg ein Kooperationsvertrag. Dieser beinhaltet, dass die Feuerwehr Elsenfeld die Atemschutzgeräte, Schläuche und Kleidung der Feuerwehren der Stadt Klingenberg reinigt und prüft. Die Elsenfelder Wehr hatte nun den Antrag gestellt, dass ein Teil des Gewinns aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit Klingenberg sowie anderen Organisationen an den Feuerwehrverein ausgezahlt werden soll.

Aufgrund der vorhandenen Einrichtung waren im vergangenen Jahr auch das Technische Hilfswerk Obernburg und die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach nach ihrem Kontingenteinsatz auf die Elsenfeld zugekommen, um dort ihre Kleidung waschen zu lassen. Vom Ertrag aus diesen Vereinbarungen sind noch Stromkosten, Gebäudeunterhaltskosten und Waschmittelkosten abzuziehen, die jedoch nicht gesondert herausgerechnet werden können. Die Verwaltung schlug daher vor, vom Ertrag zehn Prozent pauschal abzuziehen.

Auf Nachfrage von Dritter Bürgermeisterin Anna Becker (SPD/Grüne) nach dem Verwendungszweck erklärte Kommandant Bernd Stegmeier, dass das Geld dem Feuerwehrverein für seine Arbeit zugutekommt, beispielsweise für Ausflüge und für die Jugendfeuerwehr.

Andreas Hohm (CSU) wandte ein, er könne eine Gewinnausschüttung in dieser Form nicht unterstützen, sei aber grundsätzlich für eine Beteiligung der Feuerwehr am erwirtschafteten Überschuss. Allerdings sei die Gemeinnützigkeit seiner Ansicht nach dadurch gefährdet. Kämmerer Patrick Hock schlug vor, dass ein Zuschuss gezahlt wird, der sich am Überschuss orientieren soll.

Carmen Stripp (FW) stellte zur Diskussion, die Gerätewartpauschale entsprechend anzupassen. Diese richtet sich jedoch grundsätzlich an einzelne Personen, die dann der Feuerwehr das Geld zurückzahlen müsste. Thorsten May (CSU) fragte, was die Feuerwehr bisher an Unterstützung erhält. Weil derzeit keine Zahlung der Verwaltung geleistet werde, befürwortete May einen Zuschuss.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss schließlich einstimmig, der Feuerwehr Elsenfeld einen jährlichen Zuschuss für die Vereinsarbeit zu gewähren. Dieser wird in der Höhe nicht festgelegt und beträgt 50 Prozent des erwirtschafteten Überschusses aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit Klingenberg und der weiteren Dienstleistungen außerhalb des Feuerwehrdienstes.

