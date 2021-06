Feuerwehr Dorfprozelten braucht dringend Nachwuchskräfte

Klappenberger hatte zu diesem Thema eine Anfrage bei der Kommunalaufsicht des Landratsamts in Miltenberg eingereicht, die aus Krankheitsgründen noch nicht geprüft und beantwortet werden konnte. Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, befürwortete Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) die Aussetzung der Abstimmung.

Tretbootverleih: Für den Betrieb eines Tretbootverleihs am Mainufer bei den Bootsliegeplätzen durch zwei Einwohner aus Dorfprozelten haben die Ratsmitglieder grünes Licht gegeben. Einer Genehmigung stehe nichts im Wege, sobald alle für den Betrieb notwendigen Genehmigungen Dritter vorliegen und Rahmenbedingungen wie Vertragsdauer, Nutzungsentgelt, Materiallagerung und der Umgang mit Wettbewerb vertraglich abgestimmt sind. Ebenfalls müsse vor der Genehmigung das Nutzungskonzept über die Bootsliegeplätze am Mainufer stehen.

Food-Truck: Mit Ausnahme von einer Stimme, haben sich die Ratsmitglieder gegen die Genehmigung zur Aufstellung eines Food-Trucks diesen Sommer am Mainufer (Nähe »Ponde«) ausgeprochen. Ein ehemaliger Dorfprozeltener aus Lohr, dem bereits der probeweise der Verleih von »stand up paddle boards« (SUP) am Mainufer genehmigt wurde, hatte im Mai zusätzlich um die Erlaubnis für den Verkauf von »Bubble-Waffeln« gebeten. Neben baurechtlichen Aspekten, diskutierten die Räte über Infrastrukturprobleme wie den fehlenden Wasser- und Stromanschluss, sowie die generell gewünschte Nutzung des Mainufers. Schließlich war sich die Ratsmehrheit einig, zuerst ein schlüssiges Nutzungs-Konzept für das Mainufer festzulegen, bevor Beschlüsse über weitere Gewerbe, insbesondere gastronomische Projekte gefasst werden.

Mobilfunk: Einstimmig hat sich der Gemeinderat gegen eine Teilnahme am Bayerischen Mobilfunk-Förderprogramm ausgesprochen. Der Entscheidung vorausgegangen war eine Anfrage des bayerischen Mobilfunkzentrums, in der auf unterversorgte Gebiete im Mobilfunknetz des Dorfprozeltener Gemeindegebiets hingewiesen wurde. Da sich diese wenigen »weißen Flecken« ausschließlich im Randbereich des Gemeindewalds befinden, hält das Ratsgremium die Errichtung eines geförderten Sendemastes aus wirtschaftlicher Sicht sinnlos und ökologisch für schädlich.

Bildstock: Mit einer Gegenstimme hat sich der Rat für die Aufstellung des von Bildhauer Alexander Schwarz Instandgesetzten Bildstocks zum Gedenken an die Dürre im Jahr 1947 am Standort »Storchenbrünnle« entschieden. In der Nähe der von Gemeinderat Markus Wolz (FWD) vorgeschlagenen Standorte Halle Obstplantage sowie Dorfplatz seien bereits einige Bildstöcke platziert, so die Ratsmehrheit.

Ortsumfahrung Stadtprozelten: Einhellig hat der Gemeinderat einen im Februar 2020 gefassten Beschluss zur Verschiebung der Gemarkungsgrenzen eines Wegs durch die Bahnunterführung Richtung Sandbank (unterhalb des Stadtprozeltener Bauhofes) aufgehoben und neu gefasst. Durch eine Neuvermessung der betroffenen Flurstücke, stimmen die Flurnummern nicht mehr mit dem alten Beschluss überein. Demnach sollen die dorfprozeltener Flurstücke 3678/8, 3678/28, 2093, 2092, 2091, 2090 und 2089 in die Gemarkung von Stadtprozelten übergehen, da Dorfprozelten aus Kosten- und Haftungsgründen kein Interesse hat, den betreffenden Weg zu widmen. Zu diesem Thema wollte Gemeinderätin Marliese Klappenberger-Thiel (FWD) von der Verwaltung wissen, wie der Sachstand zu den versprochenen Ausgleichsflächen sei. Hierzu wird sich die Verwaltung in Kürze mit der Nachbargemeinde auseinander setzen.

Bauvorhaben Wertheim: Im Zuge einer Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, erwägt der Gemeinderat Dorfprozelten keine Einwände gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans »Bau- Heimwerker- und Gartenmarkt« in Wertheim-Bestenheid, sowie gegen die geplante Erweiterung des Bebauungsplans »Gewerbegebiet Almosenberg« in Wertheim-Dertingen.

Bericht Bürgermeisterin: Elisabeth Steger (CSU) hat in ihrem Bericht über die aktuelle Kooperationsvereinbarung zwischen der Grundschule Dorf-/Stadtprozelten und dem Verein Naturpark Spessart informiert, deren Ziel die Auszeichnung der Grundschule als »Naturpark-Schule« ist. Am 22. Juni ab 18 Uhr findet am Dorfplatz ein öffentlicher Ideenworkshop der Allianz Südspessart statt, bei dem unter anderem die Ergebnisse der Bürgerbefragung zur Allianz-Arbeit vorgestellt werden. Vom 14. bis 18. Juni werden im Ortsgebiet die Hydranten überprüft und gespült. Dabei ist mit Eintrübung des Wassers zu rechnen. Kurz vor der Sommerpause, für den 29. Juli plant Bürgermeisterin Steger eine Bürgerversammlung am Dorfplatz. frd